Как выглядела комната принца Гарри в колледже: курьезная реакция известной актрисы
Внук корролеви Великобритании Елизаветы II, принц Гарри учился в Итонском колледже в Винздоре. Во время обучения Гарри временно жил в довольно скромной комнате с бежевыми стенами, клетчатыми шторами и деревянным письменным столом с портретом матери принцессы Дианы на нем.
Интересно, что одну из стен с ковром украшает портрет Холли Берри. Об этом знаменитая актриса пошутила в своем микроблоге в Twitter.
Читайте также: Принц Уильям и Кейт Миддлтон лишены опеки над детьми: подробности
"Окей, принц Гарри, я все вижу", – прокомментировала фото молодого принца Гарри Холли Берри.
Принц Гарри
Принц Гарри
Сеть взорвалась комментариями после курьезного поста Берри. По мнению пользователей, у принца Гарри еще в юные годы сложился любимый "типаж" женщины, и начали совмещать Холли с его женой Меган Маркл.
"Я думаю, нам не следует удивляться, что он женился на Меган Маркл"
"Конечно, ничего плохого со вкусом принца Гарри в женщинах"
"Так это была ты, девушка"
Выбор редакции
-
Как могли выйти украинские военные из окружения под Иловайском: Муженко вспомнил те событиясегодня, 00:00
-
США обратились к России относительно ее преступных действий в Азовском море30 августа, 22:37
-
Телепокупки Портнова и Медведчука: как изменится информационное пространство накануне выборов30 августа, 21:27