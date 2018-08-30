Как выглядела комната принца Гарри в колледже: курьезная реакция известной актрисы

Внук корролеви Великобритании Елизаветы II, принц Гарри учился в Итонском колледже в Винздоре. Во время обучения Гарри временно жил в довольно скромной комнате с бежевыми стенами, клетчатыми шторами и деревянным письменным столом с портретом матери принцессы Дианы на нем.

Интересно, что одну из стен с ковром украшает портрет Холли Берри. Об этом знаменитая актриса пошутила в своем микроблоге в Twitter.

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"Окей, принц Гарри, я все вижу", – прокомментировала фото молодого принца Гарри Холли Берри.



Принц Гарри



Принц Гарри

Сеть взорвалась комментариями после курьезного поста Берри. По мнению пользователей, у принца Гарри еще в юные годы сложился любимый "типаж" женщины, и начали совмещать Холли с его женой Меган Маркл.

"Я думаю, нам не следует удивляться, что он женился на Меган Маркл"

I guess we shouldnt be surprised he married Megan Markle — KayJack (@kishajcksn1) 29 августа 2018 г.

"Конечно, ничего плохого со вкусом принца Гарри в женщинах"

Certainly nothing wrong with prince Harry's taste in women. — Robert Scott (@RscottRobert) 29 августа 2018 г.

"Так это была ты, девушка"