Как выглядела Леди Гага в начале карьеры: фото

Известная американская певица Леди Гага отпраздновала 32 день рождения 28 марта. В этот день она решила вспомнить, как выглядела 2007 году, когда она готовилась выпустить свой первый хит.

Леди Гага выложила архивное фото в Twitter. В кадре звезда с темным волос, в леопардовом топе и в блестящих шортах-трусиках.

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"Вот я в 2007-м, перед тем, как я покрасила волосы в светлый цвет и выпустила Just Dance. Сейчас 2018-й, и я так счастлива, что мне исполняется 32, и со мной мои фанаты, Маленькие Монстры, которые уже 10 лет распространяют месседж принятия и доброты", – написала певица.

Here’s me in 2007 right before I dyed my hair blonde and released Just Dance. It’s now 2018 and I’m so blessed to be turning 32 with a fanbase of Little Monsters I’ve watched spread a message of acceptance and kindness for 10 years now. pic.twitter.com/n3dPG7ZQ2H — Lady Gaga (@ladygaga) 28 березня 2018 р.

Смотрите клип Леди Гаги Just Dance:

Как известно, у Леди Гаги проблемы со здоровьем – она страдает от фибромиалгии, из-за чего была вынуждена отменить ряд своих концертов.