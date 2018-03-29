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Как выглядела Леди Гага в начале карьеры: фото

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Леди Гага
Леди Гага / Фото из Іnstagram

Известная американская певица Леди Гага отпраздновала 32 день рождения 28 марта. В этот день она решила вспомнить, как выглядела 2007 году, когда она готовилась выпустить свой первый хит.

Леди Гага выложила архивное фото в Twitter. В кадре звезда с темным волос, в леопардовом топе и в блестящих шортах-трусиках.

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"Вот я в 2007-м, перед тем, как я покрасила волосы в светлый цвет и выпустила Just Dance. Сейчас 2018-й, и я так счастлива, что мне исполняется 32, и со мной мои фанаты, Маленькие Монстры, которые уже 10 лет распространяют месседж принятия и доброты", – написала певица.

Смотрите клип Леди Гаги Just Dance:

Как известно, у Леди Гаги проблемы со здоровьем – она страдает от фибромиалгии, из-за чего была вынуждена отменить ряд своих концертов.

Теги: Музыка LifeStyle Леди Гага
Источник: 24 Канал
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