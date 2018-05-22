Как выглядела Меган Маркл в детстве: опубликовано редкие фото

История знакомства и женитьбы американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри легко может напомнить один из сценариев "диснеевских" мультфильмов. Какой же была будущая герцогиня Сассекска в детстве?

Семья Меган Маркл рассказала, что девочка была рождена стать принцессой. С детства она любила смотреть мультфильмы Диснея и держала себя, как настоящая леди, пишут западные СМИ.

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Меган Маркл в детстве

Напомним, что мать жены принца Гарри Дория Редлан по национальности афроамериканка, и в детстве Меган была очень на нее похожа.

Допис, поширений Royalty Report (@royalty.report) 2 Гру 2017 р. о 11:19 PST



Меган Маркл в детстве

Отец Меган – Томас Маркл, по происхождению он датчанин и голландец. Брак с матерью Меган для него второй и длился недолго – родители развелись, когда девочке было 6 лет.



Известно, что отец Меган Маркл отказался приезжать на свадьбу звездной дочери. Все потому, что недавно в СМИ разгорелся громкий скандал с его участием. Томас Маркл решил заработать на бракосочетании дочери, поэтому позировал перед папарацци, а впоследствии получил за это плату. Фейковые снимки облетели весь мир, поэтому журналисты обнародовали правдивые кадры, где видно, что Томас Маркл за деньги будто бы интересовался жизнью Меган.



Меган Маркл в детстве



Меган Маркл в детстве

Отметим, что отец Меган обеспечил детей в детстве также деньгами, которые выиграл в лотерее.

Если Мэг выходит замуж за Гарри – она выигрывает лотерею жизни, но отец, когда выиграл лотерею – помог нам всем. Эти деньги позволили мне и Меган пойти в лучшие школы и получить хорошее образование.

– рассказывает сводный брат Меган Томас Маркл-младший.

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Кроме того, перед свадьбой Томас Маркл-младший осудил Меган за то, что она не пригласила его на свадьбу, и назвал ее настоящей лицемеркой.

Допис, поширений Meghan Markle (@meghanmarkle_hd) 2 Гру 2017 р. о 9:42 PST



Меган Маркл в детстве



Меган Маркл в детстве

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Меган Маркл в детстве

Смотрите видео, как менялись принц Гарри и Меган Маркл с детства:

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке.