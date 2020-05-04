Как выглядела послевоенная свадьба на Киевщине

В сети выложили фото, как проходила сельская свадьба после окончания Второй мировой войны. Невеста все еще в народном костюме и заметно не хватает мужчин.

Фотографии из семейного архива, сделанные в с. Даниловка (Васильковский р-н, Киевская область), выложила пользовательница фейсбук.

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Невеста в те времена надевала пышно вышитую рубашку. Дополняли образ многочисленные бусы на шее и яркий традиционный венок.



Невеста надевала пышную рубашку и много украшений / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva

Автор поста отмечает, что танцевали в основном женщины. Ведь многие мужчины просто не вернулись с войны... Другие же предпочитали крепкие напитки, а не танцы.



На фото очень мало мужчин / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva

На фотографии изображена Онуфриевская церковь, в 1705 году построенная! Эта деревянная казацкая церковь – древнейшая деревянная церковь Киевщины из тех, что сохранились на своем первоначальном месте.

Онуфриевская церковь, в 1705 году построенная / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva