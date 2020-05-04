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      Как выглядела послевоенная свадьба на Киевщине

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      Послевоенная свадьба в Киевской области
      Послевоенная свадьба в Киевской области / 24 Канал

      В сети выложили фото, как проходила сельская свадьба после окончания Второй мировой войны. Невеста все еще в народном костюме и заметно не хватает мужчин.

      Фотографии из семейного архива, сделанные в с. Даниловка (Васильковский р-н, Киевская область), выложила пользовательница фейсбук.

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      Невеста в те времена надевала пышно вышитую рубашку. Дополняли образ многочисленные бусы на шее и яркий традиционный венок.

      Наречена
      Невеста надевала пышную рубашку и много украшений / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva

      Автор поста отмечает, что танцевали в основном женщины. Ведь многие мужчины просто не вернулись с войны... Другие же предпочитали крепкие напитки, а не танцы.

      Весілля Після Другої світової
      На фото очень мало мужчин / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva

      На фотографии изображена Онуфриевская церковь, в 1705 году построенная! Эта деревянная казацкая церковь – древнейшая деревянная церковь Киевщины из тех, что сохранились на своем первоначальном месте.

      Онуфріївська церкваОнуфриевская церковь, в 1705 году построенная / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva

      Теги: Новости Украины Новости Киева История
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