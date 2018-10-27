Как выглядела пышнотелая модель Эшли Грэм в юности: редкое фото
Популярная plus-size модель Эшли Грэм показала поклонникам, как выглядела в юности.
Архивное фото Эшли опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимке пышнотелая модель позирует на розовом фоне в короткой джинсовой юбке с бахромой и в голубом топе.
Поклонники Эшли Грэм засыпали модель комплиментами в комментариях, а кто-то даже сравнил ее с актрисой Евой Лонгорией.
"Ты всегда красивая", "Опубликуй больше архивных фото", "Ты секси", "Невероятная", – пишут пользователи в сети под снимком модели.
Источник: 24 канал
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