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      Как выглядела пышнотелая модель Эшли Грэм в юности: редкое фото

      320 Читати новину українською
      Эшли Грэм
      Эшли Грэм / GettyImages

      Популярная plus-size модель Эшли Грэм показала поклонникам, как выглядела в юности.

      Архивное фото Эшли опубликовала на своей странице в Instagram.

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      На снимке пышнотелая модель позирует на розовом фоне в короткой джинсовой юбке с бахромой и в голубом топе.

      Поклонники Эшли Грэм  засыпали модель комплиментами в комментариях, а кто-то даже сравнил ее с актрисой Евой Лонгорией.

      "Ты всегда красивая", "Опубликуй больше архивных фото", "Ты секси", "Невероятная", – пишут пользователи в сети под снимком модели.

       

      Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
      Источник: 24 канал
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