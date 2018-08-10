Как выглядела Тина Кароль в студенческие годы: архивное фото

В сети опубликовали архивный снимок украинской певицы Тины Кароль, которые был сделан еще в ее студенческие годы. Тогда она еще называлась Таней Либерман.

Фото Тины выложили на ее фанатской странице в Instagram.

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Кадр подписан воспоминанием 33-летней Кароль, в котором она поделилась, что перестала петь, когда была студенткой.

"В моей жизни, в студенческие годы, был кризис ... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться ... полный ступор. Причина? Все просто ... я не знала, зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и успеху. Прислушайтесь к себе! И ... помните эти слова? Услышь себя, познай себя – ты вселенная!" – рассказала певица.