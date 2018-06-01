Как выглядели Кейт Миддлтон и Меган Маркл до королевской жизни: архивные фото

Когда американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала одним из членов королевской семьи, внимание общественности и прессы сильно возросло: они не упускают возможности узнать о ней все новые детали.

В частности, в сеть выкладывают много кадров, которые показывают жизнь Меган до свадьбы.

Предлагаем посмотреть подборку фото Кейт Миддлтон и Меган Маркл, до того, как они стали женами британских принцев.

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Кейт Миддлтон:

Меган Маркл: