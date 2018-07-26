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Как выглядит будущий флагман Meizu 16: в компании показали фото смартфона

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Смартфон Meizu 16
Смартфон Meizu 16 / gizmochina.com

Новый флагманский смартфон Meizu 16 должны презентовать 8 августа. Ранее в сети обнародовали характеристики устройства. А теперь старший вице-президент компании Meizu Ли Нан опубликовал уже фото новинки.

Снимок опубликован в китайской соцсети Weibo, сообщает GizmoChina.

Как можно заметить на фото, Meizu 16 получил изогнутые края дисплея, по периметру экрана есть тонкие рамки. При этом сканер отпечатков пальцев будет размещен на экране устройства.

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Устройство получило двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп и фронтальную с разрешением 20 Мп.

Смартфон Meizu 16

Смартфон Meizu 16

Meizu 16 работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 845. Устройство получило 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство работает под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной прошивкой Flyme 7.5.

Аккумулятор имеет емкость 2950 мАч.

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Теги: Смартфоны Техно Meizu
Источник: 24 Канал
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