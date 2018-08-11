Как выглядит девушка 18-летнего форварда "Динамо": горячие фото

Киевское "Динамо" заключило пятилетний контракт с нападающим "Днепра-1" и молодежной сборной Украины Владиславом Супрягой.

18-летний футболист уже дал свое первое интервью в новом статусе и признался, что играть за киевлян – его мечта. Также трансфер Супряги считает успешным и президент "Динамо" Игорь Суркис, пишет Xsport.

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В сети уже активно начинают обсуждать личность Супряги. Предлагаем поближе познакомиться с Владиславом и очаровательной блондинкой, фотографиями с которой он часто делится в социальных сетях.

Девушку новичка "Динамо" зовут Даша Савина, ей 18 лет. В прошлом она профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских вузов. Несмотря на юный возраст, Владислав и Дарья вместе уже больше двух лет.

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