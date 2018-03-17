Как выглядит город на Крайнем Севере России, где сидит Сенцов: эксклюзивное видео

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова держат на крайнем севере в городе Лабытнанги за Северным полярным кругом. Там 200 морозных дней в году, снег до лета, северный колорит и олени.

Также в выпуске: Крымские татары за Россию: зачем Кремлю фейк о лояльных татарах на оккупированном полуострове. Почему украинские военные не сопротивлялись аннексии Крыма. Ведущий: журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.