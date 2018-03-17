Как выглядит город на Крайнем Севере России, где сидит Сенцов: эксклюзивное видео
Крым.Реалии 18:03, сегодня 318 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова держат на крайнем севере в городе Лабытнанги за Северным полярным кругом. Там 200 морозных дней в году, снег до лета, северный колорит и олени.
Также в выпуске:
Крымские татары за Россию: зачем Кремлю фейк о лояльных татарах на оккупированном полуострове.
Почему украинские военные не сопротивлялись аннексии Крыма.
Ведущий:
журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 Канал
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