Как выглядит киевский H&M изнутри: фотообзор

Первый в Украине магазин H&M откроется 18 августа в киевском торговом центре Lavina Mall.

Накануне открытия бренд показал, как выглядит магазин изнутри. В киевском H&M можно купить не только женские и мужские коллекции одежды, но также и товары для дома H&M Home.

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Допис, поширений JIRI HALONEN (@jirihalonen) 16 Сер 2018 р. о 6:26 PDT

Открытие бутика стартует в субботу, 18 августа, в 12:00. В этот день магазин будет работать до 22:00.

Также бренд подарит первому человеку в очереди сертификат на покупки суммой 10 тысяч гривен, второму – на 3 тысячи грн и третьему — на 2 тысячи грн, последующие 1 000 человек получат сертификаты на 200 грн.