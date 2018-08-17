Как выглядит киевский H&M изнутри: фотообзор
Первый в Украине магазин H&M откроется 18 августа в киевском торговом центре Lavina Mall.
Накануне открытия бренд показал, как выглядит магазин изнутри. В киевском H&M можно купить не только женские и мужские коллекции одежды, но также и товары для дома H&M Home.
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Открытие бутика стартует в субботу, 18 августа, в 12:00. В этот день магазин будет работать до 22:00.
Также бренд подарит первому человеку в очереди сертификат на покупки суммой 10 тысяч гривен, второму – на 3 тысячи грн и третьему — на 2 тысячи грн, последующие 1 000 человек получат сертификаты на 200 грн.
Источник: 24 Канал
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