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Как выглядит королева Елизавета II в новом сезоне сериала "Корона": первое фото

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Оливия Колман в роли Елизаветы II в третьем сезоне сериала "Корона"
Оливия Колман в роли Елизаветы II в третьем сезоне сериала "Корона" / Twitter / @The Crown

Стриминговий сервис Netflix, который занимается съемками знаменитого британского сериала "Корона", показал первое фото, на котором изображена новая исполнительница роли Ее Величества Оливия Колман.

В первых двух сезонах сериала "Корона" главную роль королевы Елизаветы II выполняла знаменитая британская актриса Клер Фой. Из-за хронологической последовательности биографического исторического сериала в третьем сезоне ее заменили на Оливию Колман.

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Британская звезда уже участвует в съемках третьего сезона сериала, действие в котором разворачивается в 1960-70-х годах. На первой официальной фотографии в Twitter "новая" королева изображена у себя во дворце на чаепитии. Героиня как всегда выглядит серьезной и сдержанной в своих эмоциях.

Оливия Колман в роли Елизаветы II в третьем сезоне сериала "Корона"

Стоит добавить, что роль мужа королевы – принца Филиппа, которого в первых двух сезонах сыграл Мэтт Смит, теперь также изменили. Новым герцогом Эдинбургским стал Тобиас Мензис, которого можно было еще увидеть в другой культовой ленте "Игра престолов". Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.

Стоит добавить, что бывшая исполнительница роли Елизаветы II, Клер Фой, в 2017 году получила за свою работу в фильме "Золотой глобус" и номинацию на "Эмми". Также недавно был обнародован очередной список номинантов на телевизионную премию "Эмми-2018", где сериал "Корона" попал в список номинантов в категорию "Лучший драматический сериал", а Клер Фой – опять в категорию "Лучшая женская роль в драматическом сериале".

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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