Как выглядит место крушения самолета Ан12 под Львовом: фото с высоты

Под Львовом утром 4 октября аварийно сел грузовой самолет Ан12, в результате чего погибли пять человек, еще трое получили ранение. Во время посадки самолет получил серьезные повреждения.

На его борту самолета во время аварии находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир. На месте погибли 5 мужчин. Еще троих госпитализировали в больницу с различными травмами тяжести: переломами, черепно-мозговыми травмами и тому подобное.

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Известно, что самолет Ан12 должен был совершить посадку во Львове для дозаправки. Около 7 часов утра, перед посадкой, он исчез с радаров и аварийно сел в поле в селе Сокольники. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало окончание топлива в самолете.

В сети Zaxid.Net опубликовал фото места аварии, сделанные дроном с высоты птичьего полета. На фотографиях видны серьезные повреждения передней части самолета. Вокруг него разбросаны обломки и различные вещи, ведь сам самолет был грузовым и перевозил товары.



Место падения самолета под Львовом с высоты / фото Zaxid.Net

Воздушное судно село в поле неподалеку от жилых домов. На место сразу прибыли спасатели, спецтехника и скорые. Им пришлось разрезать части корпуса и металл самолета, чтобы достать изнутри пострадавших и погибших.



Под Львовом аварийно сел самолет, погибли 5 человек / фото Zaxid.Net

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Место аварийной посадки самолета Ан12 под Львовом / фото Zaxid.Net