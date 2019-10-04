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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Как выглядит место крушения самолета Ан12 под Львовом: фото с высоты

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      Авария самолета Ан12 под Львовом
      Авария самолета Ан12 под Львовом / facebook.com/ZaxidNet

      Под Львовом утром 4 октября аварийно сел грузовой самолет Ан12, в результате чего погибли пять человек, еще трое получили ранение. Во время посадки самолет получил серьезные повреждения.

      На его борту самолета во время аварии находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир. На месте погибли 5 мужчин. Еще троих госпитализировали в больницу с различными травмами тяжести: переломами, черепно-мозговыми травмами и тому подобное.

      Важно: Под Львовом упал грузовой военный самолет: есть погибшие - детали и фото

      Известно, что самолет Ан12 должен был совершить посадку во Львове для дозаправки. Около 7 часов утра, перед посадкой, он исчез с радаров и аварийно сел в поле в селе Сокольники. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало окончание топлива в самолете.

      В сети Zaxid.Net опубликовал фото места аварии, сделанные дроном с высоты птичьего полета. На фотографиях видны серьезные повреждения передней части самолета. Вокруг него разбросаны обломки и различные вещи, ведь сам самолет был грузовым и перевозил товары.


      Место падения самолета под Львовом с высоты / фото Zaxid.Net

      Воздушное судно село в поле неподалеку от жилых домов. На место сразу прибыли спасатели, спецтехника и скорые. Им пришлось разрезать части корпуса и металл самолета, чтобы достать изнутри пострадавших и погибших.


      Под Львовом аварийно сел самолет, погибли 5 человек / фото Zaxid.Net

      К теме: Авария самолета Ан12 под Львовом: что известно о состоянии пострадавших

       


      Место аварийной посадки самолета Ан12 под Львовом / фото Zaxid.Net

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины авиация Авария самолета под Львовом Новости Львова Аварии и ДТП Постраждалі Жертвы
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