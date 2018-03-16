Как выглядит мозг в красочной 3D-проекции

Английские студенты создали раствор, который превращает ткани мозга в 3D-модели, напоминающие причудливые картины.

Биологи со всего мира пытаются найти лекарства против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Для этого им необходимы ультратонкие очищенные срезы мозга. Проблема в том, что современные технологии очистки создавались для грызунов и не всегда походят для человеческого мозга. Трое студентов из Имперского колледжа Лондона получили раствор, который не только очищает ткани, но и превращает их в живописные 3D-структуры.

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Препарат под названием OPTIClear делает образцы прозрачными, что улучшает видимость во время опытов. Для выявления химических веществ, таких как белки, биологи окрашивают выбранный участок ткани. С применением нового раствора ученые смогут наблюдать не только за окрашенными объектами, но и за их распространением в трехмерном пространстве. Профессор колледжа Стив Джентльмен прокомментировал открытие.

"Эта технология позволяет нам рассмотреть микроскопическую структуру человеческого мозга в мельчайших деталях. Используя подобные методы в лаборатории, мы сможем визуализировать взаимодействие клеток в 3D-моделях. Так мы поймем, какие пути повреждены в головном мозге людей, страдающих нейродегенеративным заболеваниями", – рассказал профессор.

По словам исследователей, технология относительно недорогая, не требует сложных манипуляций и очень быстро выполняется. Они надеются, что это сделает ее популярной в научном сообществе и позволит скорее продвинуться в изучении головного мозга и центральной нервной системы.