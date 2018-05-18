Как выглядит новооткрытый Крымский мост из космоса: появилось свежее фото

В сети показали сделанную из космоса фотографию Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив.

Соответствующее фото опубликовал российский космонавт Антон Шпаклеров на своей странице в Instagram.

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Отметим, утром 17 мая на мосту запустили движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

"Было открыто автосообщение через Крымский мост. До сих пор Крым с материковой частью России связывала только паромная переправа, но ее работа очень сильно зависит от погоды, а летом там всегда возникают очереди. С открытием движения по мосту эта проблема решена", – написал он в подписи к снимку.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.