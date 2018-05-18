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Как выглядит новооткрытый Крымский мост из космоса: появилось свежее фото

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Крымский мост из космоса
Крымский мост из космоса / instagram.com

В сети показали сделанную из космоса фотографию Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив.

Соответствующее фото опубликовал российский космонавт Антон Шпаклеров на своей странице в Instagram.

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Отметим, утром 17 мая на мосту запустили движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

"Было открыто автосообщение через Крымский мост. До сих пор Крым с материковой частью России связывала только паромная переправа, но ее работа очень сильно зависит от погоды, а летом там всегда возникают очереди. С открытием движения по мосту эта проблема решена", – написал он в подписи к снимку.

 

Сегодня утром было открыто автосообщение через #КрымскийМост. До сих пор #Крым с материковой частью России связывала только паромная переправа, но ее работа очень сильно зависит от погоды, а летом там всегда возникают очереди. С открытием движения по мосту эта проблема решена. Всем советую посетить мой родной Крым! • The 19-km long Crimean bridge is now open to cars and public transport. It is connecting the #CrimeanPeninsula to mainland Russia by automobile and railway roads.

Допис, поширений Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Теги: Новости Украины Крымский мост Новости Крыма Аннексия Крыма Техно Космос
Источник: 24 Канал
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