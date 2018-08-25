Как выглядит новый дом Криштиану Роналду в Италии: фото

Новая звезда клуба "Ювентус" Криштиану Роналду приобрел элитный особняк в городе Турин, что в Италии. Португальский футболист теперь будет жить на холме возле церкви Гран Мадре ди Дио, откуда открывается великолепная панорама на город.

Площадь нового дома Криштиану составляет 800 квадратных метров и кроме комнат содержит бассейн и тренировочный зал. Территория апартаментов также включает гостевой дом, который будет использоваться для прислуги или гостей. Как отмечают источники, Криштиану сразу влюбился в дом, как только увидел, поскольку он давно является поклонником современной архитектуры и дизайнерской мебели.

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Новый дом Криштиану Роналду в Турине

В доме Роналду можно будет зайти с двух входов: один сверху холма, а другой с нижней дороги, но оба они строго охраняются. Новое жилье полностью закрыто от посторонних глаз, поэтому в нем комфортно будет себя чувствовать большая семья футболиста – его невеста Джорджина Родригес и четверо детей.