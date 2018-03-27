Как выглядит одна из самых горячих точек фронта на Донбассе: фоторепортаж

Село Водяное Донецкой области уничтожено непрекращающимися обстрелами со стороны врага, потому что является одной из самых горячих точек фронта под Мариуполем.

Фоторепортаж из села Водяное опубликовало "Радио Свобода".

Около 50% домов в селе разрушено артобстрелами и боями предыдущих лет. Сейчас село полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины.

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И до первых позиций пророссийских боевиков от оборонительных пунктов ВСУ лишь 700 метров, поэтому позиционные бои здесь идут каждый день, а особенно усиливаются ночью. Боевики часто ведут огонь по селу из БМП-1, СПГ, минометов и стрелкового оружия, также обстреливают село вражеские снайперы.

В селе сейчас живет только семь семей – вместе до 10 человек. В тяжелые времена они занимаются сельским хозяйством, выращивают коз. Им, как могут, помогают украинские военные.

Добавим, на фронте не утихают обстрелы. За прошедшие сутки, 26 марта, пророссийские боевики 47 раз нарушили перемирие. Стреляли на всех направлениях из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.