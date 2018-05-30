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Как выглядит отреставрированный Дом профсоюзов в Киеве: фото

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С дома профсоюзов в Киеве снимают баннеры
С дома профсоюзов в Киеве снимают баннеры / the-village.com.ua

В Киеве из Дома профсоюзов, который подвергся разрушениям во время Революции Достоинства, 30 мая начали снимать баннеры. Они прикрывали здание, пока проходила его реставрация.

Фото обновленного здания опубликовали на Telegram-канале "Киев Life".

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На изображениях виден обновленный фасад исторически важного помещения Дома профсоюзов.

Во время ремонта с фасада сняли армянские травертиновые плиты 70-х годов и переделали его из керамогранита, адаптированного и к морозам, и к жаре, передает "Громадьске радио".

По словам руководителя пресс-центра Федерации профсоюзов Украины Юрия Работы, старая плитка стала осыпаться еще до пожара. Для того чтобы ловить осыпающиеся камешки камни, устанавливали сетки между первым и вторым этажом. Новый фасад утеплили, также заменили окна, установленные в 70-х, новые стеклопакеты сонцеотражательные извне и теплосберегательные изнутри.


Так выглядит фасад отреставрированного Дома профсоюзов в Киеве

будинок профспілок, реставрація
30 мая из здания снимали баннеры, которые провисели там от 2014 года

Внешне обновленный фасад не изменил свой допожарный вид. Надстроек на крыше здания или дополнительной кровли не будет. Часы на фасаде здания тоже будет функционировать, как раньше. Работы внутри помещения продлятся до Дня Независимости Украины.

Баннер "Свобода – это наша религия" площадью 5 тысяч квадратных метров, 30 мая начали снимать с Дома профсоюзов на Майдане Незалежности, провисел там с весны 2014 года.

Напомним, Дом профсоюзов в Киеве подожгли в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года во время Революции Достоинства. Тогда там находились раненые и активисты. Они спасались из горящего здания, прыгая из окон. Помещение выгорело почти полностью. По предварительным выводам парламентской следственной группы, дом во время штурма Майдана подожгли спецназовцы.

Теги: Новости политики Новости Киева Евромайдан
Источник: 24 Канал
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