Как выглядит первый самолет Boeing 737 MAX 8 для Украины: фото

В сети появилось фото самолета Boeing 737 MAX 8, окрашенного в ливрею "Международных авиалиний Украины". Это первое судно такого типа, эксплуатацию которого осуществляет украинская авиакомпания.

Соответствующую фотографию опубликовал американский фотограф Jordan Arens на портале Аirliners.

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Как заметил автор, он сфотографировал самолет в американском Сиэтле 18 марта.

"Первый Max для Международных Авиалиний Украины ожидает полеты клиентов и доставку", – подписал он снимок.



Boeing 737 MAX 8 в цветах МАУ

После катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, в результате которой погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа, ряд стран мира отказался от эксплуатации этого воздушного судна. Кроме того, с 13 марта Государственная авиационная служба временно приостановила полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 в Украине.

Однако представители украинских авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" и SkyUp заявляли о намерении в ближайшее время приобрести самолеты вышеуказанной модели. В МАУ, в частности, отмечали, что они пока не имеют таких воздушных судов, однако в 2019 году компания планирует приобрести по меньшей мере три самолета Boeing 737 MAX 8.

Впоследствии в "Международных авиалиниях" в комментарии 24 каналу отметили, что ведут активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следят за ходом расследования эфиопской катастрофы.

Безопасность полетов является приоритетом номер один для компании. Поэтому к коммерческой эксплуатации самолет будет допущен только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет отвечает всем требованиям безопасности,

– отмечали в МАУ.

В компании также уверяли, что будут ждать получения разрешений на полеты этой модели самолета со стороны авиационной власти как минимум трех сторон: США, ЕС и Украины.

В комментарии 24 каналу в пресс-службе "Международных авиалиний" рассказали, что процесс покраски этого самолета начался еще до эфиопской катастрофы, и сейчас он завершен. Поскольку полеты воздушных судов этого типа официально запрещено в Украине, а расследование еще продолжается, то сейчас производитель проводит обновление программного обеспечения на Boeing 737MAX и принимает активное участие в установлении причин трагедии в Эфиопии.

По словам представителя авиакомпании, на судно, которое будет эксплуатировать МАУ, еще должны установить новое программное обеспечение и оно должно пройти повторную сертификацию. Необходимость других процедур, как и даты прибытия его в Украину и начала эксплуатации, будут зависеть от результатов расследования катастрофы в Эфиопии.