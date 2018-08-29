Как выглядит принц Филлип в новом сезоне сериала "Корона": первое фото

Третий сезон британского сериала "Корона" компании Netflix каждый раз интригует фанатов новыми кадрами. Так, появилось первое фото, на котором показан "новый" принц Филипп, роль которого взялся выполнять Тобайас Мензис.

Супруга королевы Елизаветы II (Клэр Фой) в первых двух сезонах выполнял английский актер Мэтт Смит. Однако из-за хронологии сериала сценаристы вынуждены были избрать нового актера на роль принца Филиппа. Предложение принял не менее известный актер Тобайас Мензис.

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На новом снимке, который создатели сериала "Корона" опубликовали 28 августа, принц Филлип задумчиво смотрит в окно, надев смокинг и выдающиеся награды. Снимок подписали одним словом "Амбиции".

Стоит добавить, что киноактера Тобайаса Мензиса фанаты могут узнать благодаря роли Едмура Талли в "Игре престолов", который стал одним из инициаторов "красной свадьбы" в 3 сезоне фэнтезийного сериала.



Месяц назад в сети также появилась фотография новой актрисы в сериале Оливии Колман, которая будет выполнять роль Елизаветы II. Снимок был подписан словом "Терпение".

Что известно о сериале "Корона"?Драматический сериал "Корона" телеканала Netflix получил невиданный успех после своего запуска в 2016 году. Он рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. Бюджет первого сезона составил грандиозных 156 миллионов долларов. На данный момент снято два сезона.



За главную роль в сериале "Корона" Клер Фой получила "Золотой глобус" в 2018 и премию Гильдии киноактеров в 2017 году. Первый сезон сериала также получил статуэтку "Золотой глобус" в 2017 в категории "лучший драматический сериал".