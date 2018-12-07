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      Как выглядит проект многоэтажек, которые во Львове построит Минобороны

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      Проект жилых многоэтажек на Мечникова во Львове
      Проект жилых многоэтажек на Мечникова во Львове / Пресс-служба ЛГС

      Исполнительный комитет Львовского горсовета согласовал строительство двух жилых домов на улице Мечникова во Львове.

      Соответствующее решение было принято на заседании 7 декабря.

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      Заказчиками этого строительства являются ООО "Глобус Строй" и управление разведки Министерства обороны Украины.

      Проект предусматривает строительство на участке площадью 0,6 гектара на улице Мечникова, 16 двух многоквартирных жилых домов с подземными паркингами. Правда, перед этим на указанном месте должны снести уже существующие сооружения.

      В одном из шестиэтажных домов будет 140 квартир и на его крыше обустроят зеленые насаждения, пишет Zaxid.net.

      Второй дом также будет иметь 6 этажей, однако, на сколько точно квартир он будет рассчитан пока не известно.

      Под зданиями планируют обустроить подземный паркинг, а на территории между ними детскую и спортивную площадки.

      Известно, что 22 квартиры в новостройках уже предусмотрены для сотрудников разведки.

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      Смотрите визуализацию проекта:

      Львів Міноборони будівництво багатоповерхівки
      будинки Львів Міноборони будівництво
      Львів будівництво будинки Міноборони Мечникова

      Львів будівництво багатоповерхівки Міноборони
      Львів будівництво проект Міноборони багатоповерхівки

      Проект строительства многоэтажек от Минобороны на улице Мечникова во Львове

      Напомним, накануне в День Вооруженных сил Украины 6 декабря 125 украинских военнослужащих стали первыми жильцами общежития нового типа в Старычах на Львовщине.

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      Теги: Новости недвижимости Новости Украины Новости Львова Строительство Міністерство оборони України Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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