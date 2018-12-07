Как выглядит проект многоэтажек, которые во Львове построит Минобороны

Исполнительный комитет Львовского горсовета согласовал строительство двух жилых домов на улице Мечникова во Львове.

Соответствующее решение было принято на заседании 7 декабря.

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Заказчиками этого строительства являются ООО "Глобус Строй" и управление разведки Министерства обороны Украины.

Проект предусматривает строительство на участке площадью 0,6 гектара на улице Мечникова, 16 двух многоквартирных жилых домов с подземными паркингами. Правда, перед этим на указанном месте должны снести уже существующие сооружения.

В одном из шестиэтажных домов будет 140 квартир и на его крыше обустроят зеленые насаждения, пишет Zaxid.net.

Второй дом также будет иметь 6 этажей, однако, на сколько точно квартир он будет рассчитан пока не известно.

Под зданиями планируют обустроить подземный паркинг, а на территории между ними детскую и спортивную площадки.

Известно, что 22 квартиры в новостройках уже предусмотрены для сотрудников разведки.

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Смотрите визуализацию проекта:











Проект строительства многоэтажек от Минобороны на улице Мечникова во Львове

Напомним, накануне в День Вооруженных сил Украины 6 декабря 125 украинских военнослужащих стали первыми жильцами общежития нового типа в Старычах на Львовщине.

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