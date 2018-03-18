Как выглядит пышногрудая модель Playboy из Крыма, которая любит позировать с символикой СССР
Модель с крымской Феодофии Ирина Иванова любит хвастаться своими пышными формами. А также называть себя русской. Однако для жизни она выбрала США.
Ирина Иванова любит выкладывать свои обнаженные фото в Instagram, где имеет немалую армию поклонников.
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Несмотря на свои заявления о том, что она русская, позировать модель любит именно с американской символикой.
Хотя и символы "СССР" тоже случаются.
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Уроженка Феодосии в возрасте 16 лет переехала из Крыма в США, где стала изучать экономику. В Аризоне Иванова окончила местный университет, получив степень магистра экономического управления.
Стоит добавить, что она в свое время снялась в клипе DJ Khaled и Джастина Бибера.