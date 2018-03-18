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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как выглядит пышногрудая модель Playboy из Крыма, которая любит позировать с символикой СССР

378 Читати новину українською
Ирина Иванова
Ирина Иванова

Модель с крымской Феодофии Ирина Иванова любит хвастаться своими пышными формами. А также называть себя русской. Однако для жизни она выбрала США.

Ирина Иванова любит выкладывать свои обнаженные фото в Instagram, где имеет немалую армию поклонников.

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Публикация от Iryna (@playmateiryna)

The reason you can't sleep at night Talk to me directly celeb.tv/playmateiryna

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

No caption needed. Don't forget to click link in my BIO as @thecelebtv goes live Jan 16

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

I hardly ever post this type of photos, would u like to see more ?

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Welcome to the CANDYSHOP

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Несмотря на свои заявления о том, что она русская, позировать модель любит именно с американской символикой.

Fact about me that you didn’t know: I LOVE TO SHAKE MY BOOBS Exclusive vids -link in my BIO

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Supporting the great country USA all the way from Spain

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Хотя и символы "СССР" тоже случаются.

Improving relations between and , what do u think?

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Trump's FIRST choice for Russian Ambassador , like? MUA @makeupmanda Photo by Gary Helland

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

America's best IMPORT

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

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Уроженка Феодосии в возрасте 16 лет переехала из Крыма в США, где стала изучать экономику. В Аризоне Иванова окончила местный университет, получив степень магистра экономического управления.

Стоит добавить, что она в свое время снялась в клипе DJ Khaled и Джастина Бибера.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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