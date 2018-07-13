Как выглядит роскошный особняк Кендалл Дженнер в Уэст-Голливуде: фото
22-летняя супермодель Кендалл Дженнер и ее бойфренд, баскетболист Бен Симмонса арендовали особняк в Уэст-Голливуде, стоимостью 25 тысяч долларов в месяц.
Дом, общей площадью 370 квадратных метров, был построен в 2013 году. Об этом пишет издание Harper's Bazaar.
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На территории особняка есть уютный дворик с террасой и бассейном. Внутри дома – спа-зона, гостиная с баром и кухня с профессиональным инновационным оборудованием.
Отмечается, что аренда спального особняка стала следующим этапом в отношениях Кендалл Дженнер и Бена Симмонса.
Особняк Кендалл Дженнер и Бена Симмонса в Уэст-Голливуде / Trulia
Источник: 24 Канал
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