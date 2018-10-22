11:59
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Как выглядит самая модная сумка сезона: подборка фото

      156 Читати новину українською
      Самая модная сумка сезона
      Самая модная сумка сезона / Фото с Іnstagram

      В этом сезоне на смену гигантской сумке-шопере пришла маленькая наплечная сумка на коротком ремне.

      Именно эту модель издание Vogue окрестило "самой сексуальной сумкой 1990-х" и она уверенно вернулась в коллекции мировых брендов.

      Читайте также: Джинсы с низкой талией снова возвращаются в моду

      В частности, бренды Dior, Prada и Fendi представили свои версии аксессуара на последних показах. А бренд By Far даже выпустил целую линию таких сумок в нескольких цветах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Dior Official (@dior)

      С крошечной сумочкой замечали многих знаменитостей, например, моделей Беллу и Джиджи Хадид и модель Кендалл Дженнер.

      Как утверждают стилисты, аксессуар подойдет к любому образу: как к повседневному, так и к вечернему платью.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений by FAR (@byfar_official)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений by FAR (@byfar_official)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений by FAR (@byfar_official)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Sasha Bianca Lane (@sashablane)

       

      Теги: LifeStyle Стиль и мода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      сегодня , 08:04 Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Открытие первого магазина H&M в Киеве: детали подготовки
       16 августа , 20:23
      Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
       10 августа , 13:00
      Серена Уильямс сыграла на "Ролан Гаррос" в костюме кошки
       30 мая , 13:17
      Как завязать платок на голову: стильные идеи в фото
       15 июня , 12:36
      Модный бренд Balenciaga подал в суд на производителя одежды для собак Pawlenciaga
       1 октября , 10:54
      Бренд Burberry полностью отказался от натурального меха
       6 сентября , 17:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук