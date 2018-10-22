Как выглядит самая модная сумка сезона: подборка фото
В этом сезоне на смену гигантской сумке-шопере пришла маленькая наплечная сумка на коротком ремне.
Именно эту модель издание Vogue окрестило "самой сексуальной сумкой 1990-х" и она уверенно вернулась в коллекции мировых брендов.
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В частности, бренды Dior, Prada и Fendi представили свои версии аксессуара на последних показах. А бренд By Far даже выпустил целую линию таких сумок в нескольких цветах.
С крошечной сумочкой замечали многих знаменитостей, например, моделей Беллу и Джиджи Хадид и модель Кендалл Дженнер.
Как утверждают стилисты, аксессуар подойдет к любому образу: как к повседневному, так и к вечернему платью.
Источник: 24 Канал
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