Как выглядит самая модная сумка сезона: подборка фото

В этом сезоне на смену гигантской сумке-шопере пришла маленькая наплечная сумка на коротком ремне.

Именно эту модель издание Vogue окрестило "самой сексуальной сумкой 1990-х" и она уверенно вернулась в коллекции мировых брендов.

Читайте также: Джинсы с низкой талией снова возвращаются в моду

В частности, бренды Dior, Prada и Fendi представили свои версии аксессуара на последних показах. А бренд By Far даже выпустил целую линию таких сумок в нескольких цветах.

С крошечной сумочкой замечали многих знаменитостей, например, моделей Беллу и Джиджи Хадид и модель Кендалл Дженнер.

Как утверждают стилисты, аксессуар подойдет к любому образу: как к повседневному, так и к вечернему платью.