Как выглядит сейчас мост в Киеве, "отремонтированный" нитками и скотчем: фото

В сети опубликовали фото моста на Привокзальной площади в Киеве, который месяц назад "починили" с помощью ниток и скотча. Такой "ремонт" продержался недолго: скотч и нитки оборвали и в заборе моста зияет дыра.

Мост на Привокзальной площади в Киеве "отремонтировали" 9 октября в ответ на обращение об аварийном состоянии сооружения. Ноу-хау с нитками и скотчем – работа коммунальщиков.

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Однако из опубликованных на телеграм-канале Kyiv LIVE фото видно, что мост находится в аварийном состоянии. На нем даже оборваны нити со скотчем, а коммунальщики ничего не делают.

И никого не беспокоит, что там, за дырой в заборе, железнодорожные колеи и высота до них метров так с 10,

– говорится в сообщении телеграм-канала.