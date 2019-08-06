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      Как выглядит школа-интернат, откуда террористы хотели вывезти детей в Россию: фото

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      Как выглядит школа-интернат, откуда террористы хотели вывезти детей в Россию
      Как выглядит школа-интернат, откуда террористы хотели вывезти детей в Россию / Фото журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк

      Военные показали журналистам 24 канала разбитую вдребезги школу-интернат, где еще летом 2014 года жили и учились дети. Их спешно спасали из Марьинки, потому что террористы хотели вывезти их в Россию.

      Так, в июле 2014 года в службе ООС сообщили, что вооруженные люди приехали в интернат в Марьинке и попытались насильно вывезти 54 ребенка в неизвестном направлении, вероятно, в Россию.

      В эти сутки: Четверо украинских воинов погибли на Донбассе из-за обстрелов боевиков

      Детей тогда спасли, а опустошеное заведение стало мишенью для боевиков. Школу едва ли не намеренно уничтожали, а буквально накануне объявления перемирия попали из РПГ.

      Та сама школа-інтернат у Мар'їнці
      Та самая школа-интернат в Марьинке / фото журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк

      Местные до этого здания не доходят, потому что оно расположено вплотную к линии соприкосновения в закрытой зоне. В то же время армейцы мечтают найти мецената, который бы помог вывезти книги с передовой. А вот здание после многочисленных ударов артиллерии восстановить уже не удастся.

      Как выглядит школа-интернат в Марьинке: фотообзор журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк

       
      Отметим, что в 2014 году добровольцы "Азова", батальона "Шахтерск" и военных 51 бригады штурмом освободили от оккупантов Марьинку. Зашли в город на рассвете и уже к вечеру оттеснили врага к окраинам Донецка. Летом 2015 года террористы хотели отвоевать Марьинку. Однако опять получили от украинских защитников по зубам, с тех пор больше в наступление не рискуют идти, лишь простреливают окрестности города.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Дети и несовершеннолетние Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Марьинка
      Источник: 24 канал
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