Как выглядит школа-интернат, откуда террористы хотели вывезти детей в Россию: фото

Военные показали журналистам 24 канала разбитую вдребезги школу-интернат, где еще летом 2014 года жили и учились дети. Их спешно спасали из Марьинки, потому что террористы хотели вывезти их в Россию.

Так, в июле 2014 года в службе ООС сообщили, что вооруженные люди приехали в интернат в Марьинке и попытались насильно вывезти 54 ребенка в неизвестном направлении, вероятно, в Россию.

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Детей тогда спасли, а опустошеное заведение стало мишенью для боевиков. Школу едва ли не намеренно уничтожали, а буквально накануне объявления перемирия попали из РПГ.



Та самая школа-интернат в Марьинке / фото журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк

Местные до этого здания не доходят, потому что оно расположено вплотную к линии соприкосновения в закрытой зоне. В то же время армейцы мечтают найти мецената, который бы помог вывезти книги с передовой. А вот здание после многочисленных ударов артиллерии восстановить уже не удастся.

Как выглядит школа-интернат в Марьинке: фотообзор журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк