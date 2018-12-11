Как выглядит современный мультиспорткомплекс в поселке на Днепропетровщине: фото
Не каждый областной центр в Украине может похвастаться таким многофункциональным спорткомплексом, который появился в поселке на Днепропетровщине.
В поселке Слободский неподалеку от Днепра открыли крупнейший в области спортивный комплекс.
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Трехэтажное сооружение, которое возводили с нуля, включает большой спортзал площадью более 1300 квадратных метров, трибуны на 280 мест. фитнес-зал, тренажерку и даже зал для игры в бильярд.
Спортзал площадью более 1300 м кв в Слобожанском
Подрядчики отмечают, что во время строительства этого мультиспорткомплекса акцент делали не только на его современном наполнении, но и на технологиях энергосбережения.
Так, фасад здания – вентилируемый, а внутри – специальная система кондиционирования, с помощью которой в помещении в любое время года смогут поддерживать комфортную температуру и уровень влажности.
Большой тренажерный зал в мультиспорткомплексе на Днепропетровщине
Ежесуточно здесь могут заниматься до 300 человек, а первые юные спортсмены уже оценили преимущества своей будущей тренировочной базы. Несколькими фото в своем Facebook поделился заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.
Первые посетители современного мультиспорткомплекса на Днепропетровщине
По замыслу проектировщиков, рядом со спорткомплексом в Слобожанском еще должен появиться бассейн.
Рядом со спорткомплексом в Слобожанском еще должен появиться бассейн
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал, что первый со времен независимости новый аэропорт в Украине построят именно на Днепропетровщине.