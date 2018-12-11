Как выглядит современный мультиспорткомплекс в поселке на Днепропетровщине: фото

Не каждый областной центр в Украине может похвастаться таким многофункциональным спорткомплексом, который появился в поселке на Днепропетровщине.

В поселке Слободский неподалеку от Днепра открыли крупнейший в области спортивный комплекс.

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Трехэтажное сооружение, которое возводили с нуля, включает большой спортзал площадью более 1300 квадратных метров, трибуны на 280 мест. фитнес-зал, тренажерку и даже зал для игры в бильярд.



Спортзал площадью более 1300 м кв в Слобожанском

Подрядчики отмечают, что во время строительства этого мультиспорткомплекса акцент делали не только на его современном наполнении, но и на технологиях энергосбережения.

Так, фасад здания – вентилируемый, а внутри – специальная система кондиционирования, с помощью которой в помещении в любое время года смогут поддерживать комфортную температуру и уровень влажности.



Большой тренажерный зал в мультиспорткомплексе на Днепропетровщине

Ежесуточно здесь могут заниматься до 300 человек, а первые юные спортсмены уже оценили преимущества своей будущей тренировочной базы. Несколькими фото в своем Facebook поделился заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.



Первые посетители современного мультиспорткомплекса на Днепропетровщине

По замыслу проектировщиков, рядом со спорткомплексом в Слобожанском еще должен появиться бассейн.



Рядом со спорткомплексом в Слобожанском еще должен появиться бассейн

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал, что первый со времен независимости новый аэропорт в Украине построят именно на Днепропетровщине.