Как выглядят дублеры звезд "Мстителей": интересная подборка
Дублеров, которые выполняют головокружительные трюки вместо звезд, не всегда замечают зрители или СМИ.
Потому издание Bored Panda создало серию фотографий звезд фильма "Мстители" и их надежных спутников – дублеров и каскадеров.
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У напарников не только одинаковый грим, но и физическое сходство.
Крис Хемсворт (Тор) и его дублер Бобби Холланд:
Марк Руффало (Халк) и его дублер Энтони Молинари:
Крис Эванс (Капитан Америка) и его дублер Сэм Харгрейв:
Эндрю Гарфилд (Человек-паук) и его дублер Уильям Спенсер:
Себастьян Стэн (Белый Волк) и его двойник Джеймс Янг:
Энтони Макки (Сокол) и его дублер Аарон Тони:
Скарлет Йоханссон (Черная Вдова) и ее дублер Хайди Манимейкер:
Том Хиддлстон (Локи) и его дублер Пол Лаковара:
Дэйв Баутиста (Дракс) и его дублер Роб де Груот:
Крис Пратт (Питер Квилл/Звездный Рыцарь) и его дублер Тони МакФарр:
Зои Салдана (Гамора) и ее дублеры:
Карен Гиллан (Небула) и ее дублер Келли Ричардсон:
Дублеры героев фильма Марвел "Стражи Галактики":