Как выглядят имения Пшонки и Януковича через 5 лет: потрясающие фото и видеосравнения

Дома и дачи Януковича и его окружения пять лет назад бросили. Они больше не видели своих владельцев-беглецов. С собой в Россию соратники легитимного забирали деньги и картины. А вот в каком состоянии домики чиновников и кто там хозяйничает – узнавали журналситы 24 канала.

Дом Пшонки

За высокими заборами в селе Гореничи под Киевом виднеется дом генпрокурора-беглеца Виктора Пшонки. В феврале 2014 года он ошеломил всех: скульптуры львов при входе, диваны с золотой обивкой, фотографии Пшонки в образе Цезаря, бесчисленное количество картин, оружия, икон и даже мощи святых. Тогда нашли и хозяйственную книгу имения. На его обустройство ушло 15 миллионов долларов.

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Что теперь с этим домом? В имение журналистов не пускали два вежливые охранники и просили их не снимать. Сказали, что если бы не они – тут бы и забор сняли. Центральные двери закрыты, поэтому журналисты воспользовались боковым входом, дверей от которого осталось.



Вот так выглядит боковой вход в бывший дом Пшонки

Вокруг – ободранное помещение, где летают воробьи. Отсюда вынесли все, что только можно. Частично сняли плитку, розетки. Не осталось и следа от унитаза. Такие же опустошенные и ободранные комнаты на втором и третьем этажах.

И даже лестницы ободрали как липку, сейчас по ним двигаться – очень опасно. Лишь несколько фотографий и напоминают, что здесь жила семья Пшонки. Правда, несколько картин и икон из имения успели передать в Национальный художественный музей Украины.



Лестницу также ободрали



Дошли даже до подвесных потолков

Что говорить о ценной плитке на стенах

А это едва ли не единственный найденный артефакт того стиля, который в народе прозвали "пшонка стайл".



Единственное, что осталось от "пшонка стайла"

И фото самого Пшонки мародеры тоже забирать особо не захотели

Если резиденцию Януковича называют музеем коррупции, то вот это имение легко можно назвать музеем мародерства. В целом дом посменно охраняют 4 человека.

Охотничий филиал Межигорье – дача Януковича в Сухолучье

А это уже "Сухолучье", куда президент-беглец приезжал охотиться. Сюда тоже можно прийти на экскурсию за 50 гривен. Оплата за вход идет на уход за животными и поддержание состояния самих имений. Перед входом в хонку охрана просит надеть бахилы.

Сразу в глаза бросается огромная люстра. В хонке остался один диван, три огромные столы, три стула и столько же картин. И это еще не все: есть старинный шкаф и длиннющий мраморный массажный стол. Он довольно громоздкий, и именно поэтому его отсюда не могли вынести.

На территории комплекса, в частности, есть баня, тир и даже маленькая церковь. А в доме рыбака рядом теперь летом открытое кафе, украшением которого является подарок Лукашенко – председатель зубра.

Кто занимается имениями Пшонки и Сухолучьем?

Имениями Пшонки и Сухолучьем занимается общественная организация "Межигорье", которая получила такое право несколько лет назад от Генпрокуратуры. Говорят, дома грабили в первые дни после побега владельцев. Они делают все, чтобы сохранить то, что осталось. Под контролем активистов и основная резиденция Януковича "Межигорье".



Гостиная в Межигорье

Однако, это имущество уже передано в АРМА. И чтобы дальше хозяйничать в Межигорье, общественная организация должна выиграть конкурс. Под контролем АРМА также многие другие арестованные состояния политиков режима Януковича.

Что такое АРМА?

Это Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно – АРМА). Этот центральный орган исполнительной власти имеет специальный статус, благодаря которому занимается выявлением и поиском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и занимается управлением активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в уголовном производстве.

Если имение под контролем АРМЫ, то деньги, которые на нем зарабатывают, получает государство. Однако, стоит ли передавать недвижимость агентству, – решает суд по просьбе прокурора. А он имеет право попросить передать дом, например, частной фирме. Или, наоборот, не передавать.

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Вот, например, дома экс-главы НБУ Сергея Арбузова или МВД Виталия Захарченко якобы под арестом, но заботятся о них отдаленно сами владельцы, оплачивают услуги охраны и коммунальные. И если не откроют заочные дела о хищении госимущества или просто снимут арест, владельцы смогут вернуть себе роскошные владения.