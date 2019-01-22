Как выглядят ночные гонки по заснеженной трассе на ралли: невероятное видео с участием украинца

В Латвии в пятницу, 18 января, стартовал чемпионат по ралли – Rally Aluksne. Пилотам пришлось преодолевать спецучастки в вечернее время.

В первый день лучшее время показал украинский пилот Валерий Горбань. Стоит отметить, что во время езды по заснеженной трассе, пульс у украинского пилота достигал 160 ударов в минуту.

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Видео ночного заезда Валерия Горбаня во время ралли в Латвии

Стоит отметить, что экипаж Eurolamp WRT стал лучшим на обоих спецучастках и закончил день на первой позиции абсолютного зачета. Однако на следующий день пробитое колесо на Mini JCW WRC Валерия Горбаня не дало возможности украинцу претендовать на победу в ралли. Он показал только второе время.