Как выглядят новые Apple Watch Series 4 – произошла еще одна серьезная утечка

После того, как в сеть просочилось изображение будущего нового смартфона от Apple iPhone XS, в сеть попала еще одна неанонсированная новинка – умные Apple Watch Series 4.

Об этом пишет 9to5Mac.

Как сообщили источник издания, именно эти смарт-часы Apple Watch Series 4 компания представит 12 сентября.

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Как свидетельствует утечка, новое поколение Apple Watch получит безрамочный дизайн, а размер экрана увеличится на 15% . При этом размер часов не изменится.

На изображении также видно вырез на боковой грани. Вероятно, он предназначен для дополнительного микрофона.

Безрамочные Apple Watch Series 4

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