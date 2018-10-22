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      Как выглядят психические расстройства людей: художественные фото

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      Так некоторые люди испытывают ОКР
      Так некоторые люди испытывают ОКР / refinery29.com

      Фотограф Флора Маклин представила серию изображений, как могли бы выглядеть психические расстройства в художественном фото.

      Для проекта художница вместе медиакомпанией Refinery29 создала анонимный опрос, чтобы больше узнать о внутреннем состоянии людей, страдающих депрессией, обсессивно-компульсивном расстройством (ОКР) и испытывают стресс, передает Platfor.ma.

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      Отмечается, что серия снимков призвана переосмыслить проблемы ментального здоровья, в частности их визуализацию в интернете. Отмечается, что чаще нам презентуют белого мужчину, который закрывает лицо руками или опирается на них, или же держит пистолет у виска. На самом деле, убеждены в компании, чувства людей с внутренними проблемами не имеют отношения к подобному изображению.

      Несмотря на то, что в последние годы разговоры о психическом здоровье действительно появляются часто в средствах массовой информации, все еще разочаровывает образ, например, депрессии в виде головной боли,
      – отметили в Refinery29.

      Согласно результатам опроса, люди с депрессией описывали свое состояние, будто едва держат голову над водой, чувствуют себя в тумане за толстой стеной стекла, наблюдая, как все остальные просто живут.

       
      Депрессия


      Депрессия


      Депрессия

      Те, кто страдают обсессивно-компульсивным расстройством, рассказывали, как кто-то в голове постоянно вам врет.


      ОКР


      ОКР


      ОКР

      Интересно, что респонденты описывали стресс как много ярких цветов, которые пересекаются друг с другом. И сразу наступает ощущение, что происходит слишком много всего. 


      Стресс


      Стресс


      Аффективное расстройство


      Аффективное расстройство


      Расстройство питания (психологическое)


      Тревожность
       

      Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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