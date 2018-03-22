Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри: фото

Кенсингтонский дворец показал, как выглядят свадебные приглашения, которые принц Гарри и Меган Маркл разослали своим гостям.

Как известно, свадебная церемония принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая.

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Свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри

Приглашения изготовила лондонская компания Barnard & Westwood, которая занимается выполнением заказов королевы Елизаветы II с 1985 года.

Стильные открытки сделаны на позолоченной бумаге, а имена гостей напечатаны с помощью каллиграфического принтера.

Приглашение получили около 600 человек. Они станут свидетелями бракосочетания в церкви Святого Георгия в Виндзорском замке, а затем отправятся на банкет. Еще около 200 гостей приглашены на частную вечеринку в резиденции членов королевской семьи.