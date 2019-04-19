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      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео

      ЦРУ 367 Читати новину українською

      ЦРУ получило множество писем от украинцев из разных областей с просьбой проинспектировать "ремонтируемые" дороги. Журналисты определили два основных направления – Киевщина и Одесщина и провели эксклюзивное расследование.

      Кто в армии служил, тот в цирке не смеется, – разве так можно охарактеризовать реакцию украинцев на новости о том, что украинские дороги не продерживаются и года после ремонта.

      Киевщина

      Проверить, как пережили зиму киевские дороги, ЦРУ отправились в инспекцию по Киевщине вместе с экспертом ГО "Трипольский край" Ольгой Нос. Именно эта организация в 2018 году стала участником масштабного всеукраинского проекта по проверке новых построенных дорог.

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      Журналисты по пунктам разобрали коррупционные лазейки в строительстве дорог на примере трассы на Украинку, которая есть в 40 километрах от столицы.

      Отсутствие планирования

      Первый существенный прокол – планирование через пень-колоду.

      дорога київ
      Трещина после ремонта

      "Решение, на каких участках делать ремонты, принимаются так – "какой-то депутат подал" или "какой-то руководитель Районной администрации подал свой участок". Это все очень долгий процесс и очень закрытый. И можно сказать, что даже там есть коррупционная составляющая", – рассказала Нос.

      Несвоевременные ремонты

      Асфальт, который укладывают в дождь и снег – второе бедствие украинского строительства дорог. Дорога, над которой смеялись 3-4 месяца назад, сейчас уже имеет выбоины и трещины.

      Нарушение технологии строительства дорог

      Дорога, которую завершили ремонтировать в начале 2019 года, выглядит ужасно. На обочине стоит вода, а все из-за необеспеченого водоотведения.

      дорога
      Плохой водоотвод

      Местами журналистская инспекция новенькими по бумагам дорогами Киевщины превращается в трагикомедию. И все это-уже не говоря о любимом деле дорожных чиновников – ямочный ремонт.

      дорога київ
      Последствия после ремонта киевской дороги

      "Это такая вещь, которую очень трудно проконтролировать не только общественникам, но и правоохранительным органам", – пояснил глава ОО "Трипольский край" Евгений Цяпенко.

      Одесщина

      Журналисты отправились на Одесскую дорогу, которая стабильно входит в топ-10 худших дорог Украины – трассу Р-75. Ее ремонтируют регулярно и настойчиво.

      А поскольку пролегать трассе Р-75 не повезло через семь районов двух областей, то ремонтировать взялись соседние участки, словно издеваясь над здравым смыслом.

      дорога
      Карта трассы Р-75

      Агенты ЦРУ проверили тот участок, который делали как раз в 2018 году. Не без недостатков, но совсем плохим – его тоже нельзя назвать. Ровного асфальта там чуть больше, чем четыре километра. А вот по тендерной документации должно быть десять.

      дорога одеса
      Ужасное состояние трассы Р-75

      Подряд на этот ремонт без конкурса выиграл единственный участник – ООО "Березівкаагрошляхбуд". Они же сделали еще одну дорогу в регионе – Балта – Кодыма.

      дорога
      ООО "Березівкаагрошляхбуд" ремонтировала дорогу Балта – Кодыма

      34 километра чуть ли не единственной хорошей дороги в регионе обошлись бюджету в 210 миллионов гривен. Сумма подписанных контрактов компании пересекла отметку в миллиард гривен. И это – еще один проблемный вопрос украинских дорог, ведь компания принадлежит депутату Одесского облсовета Князю Хачатряну.

      Подрядчики, связанные с чиновниками

      Компания действительно мощная, но, если спросить о дороге, где должно быть десять километров, но есть только четыре, то ответ такой: "Там сделаны работы на 30 миллионов".

      Оказывается, что практически по большинству подписанных контрактов государственные структуры подрядчикам не доплачивают, где-то и 80-90%.

      Князь Хачатрян
      Князь Хачатрян

      Итак, компания получила за два года далеко не миллиард, как это указано в документах, а едва половину суммы. А вот вопрос о совмещении бизнеса и государственной должности, владелец компании Князь Хачатрян прокомментировал так:

      "Если бы у нас что-то было не так, поверьте, нашлись бы те, которые не давали бы нам спать", – отметил Хачатрян.

      Не видят в этом конфликта интересов и в Службе автомобильных дорог.

      Если мы говорим о "Березівкаагрошляхбуд", то то, что ее руководитель является депутатом областного совета – это всем известно. Но я не вижу в этом проблемы. Ему что, законом запрещено занимать ту или иную должность,
      – заявил глава Службы автомобильных дорог Одесской области Олег Варивода.

      А вот ответы на вопросы о знаках, разметке и других недоработках можно разбирать на интернет-мемы:

      У нас на Бессарабии есть традиция воровать автодорожные знаки. Например, делать крышки от котлов, если он круглый. Но мне до сих пор неизвестно, что они делают с треугольниками,
      – рассказал Варивода.

      Как государственные инспекторы защищают свои тайны

      Государственное предприятие "Дорожный контроль качества", которое за прошлый год получило 34 миллиона бюджетных гривен, охраняется чуть ли не как военный объект. Все эти деньги пошли на проверку качества дорожного строительства и материалов.

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      ЦРУ направило в компанию запрос на интервью. Однако чиновники прислали лишь формальную отписку, даже не вспомнив о журналистской просьбе.

      Единственная конкретика – это 4,5 тысячи испытаний материалов для дорожного строительства и около тысячи комплексных проверок.

      дорога
      Последствия проверки дороги

      Проверки имеют такой вид – три дыры в асфальте и визуальный осмотр. А берут за это 7600 гривен за один подход. Никакой конкретики по областям, районам или дорогам, где проводился этот анализ, журналисты так и не дождались.

      Несистемный и непрозрачный контроль качества ремонтов дорог

      Эксперт по закупкам "Укравтодора" Олег Мельник рассказал, что там могли скрывать чиновники.

      Министерство инфраструктуры отменило свой приказ и сбор статистических данных о выполнении ремонтных работ по дорогам в натуральном виде. То есть, сейчас никто не собирает данных и нет данных о том, сколько дорог, кто, за какие средства, каким именно видом ремонта отремонтировал или построил,
      – заявил Мельник.

      То есть "Укравтодор" не ведет статистики о том, сколько именно дорог оно делает или ремонтирует в год. Считают только потраченные деньги.

      Выборочная статистическая отчетность

      Схема постоянно растущих бюджетов на строительство дорог привела к тому, что за 2016, 2017 и 2018 годы объем финансирования увеличился в 3,3 раза.

      Получив дополнительное финансирование на свою работу в размере 12,2 миллиарда гривен, "Укравтодор" дополнительно отремонтировал 56 километров дорог,
      – рассказал эксперт по закупкам "Укравтодора".

      По словам эксперта, если сравнивать 2017-2018 годы, то там вообще картина впечатляющая. Если финансирование увеличилось на 12 миллиардов, а это 120%, то количество отремонтированных дорог увеличилась лишь на 56 километров или на 6%. То есть, цифры – не до сравнения.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Киева Бюджет Укравтодор Дороги ЦРУ
      Источник: 24 канал
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