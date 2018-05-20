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Как выглядят звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210": интересное фотосравнение

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Гурої сериала
Гурої сериала "Беверли-Хиллз 90210" / Getty images

Увлекательная история о золотой молодежи Лос-Анджелеса покорила весь мир. Актеры сериала "Беверли-Хиллз 90210" моментально проснулись знаменитыми, а сторонники и до сих пор узнают звезд на улицах США. Однако как теперь выглядят знаменитости.

В 1990-х годах на телеэкраны вышел молодежный сериал "Беверли-Хиллз 90210". Американская история богатых подростков настолько захватила весь мир, что не нашлось человека, который бы не знал, кто такие Бренда и Брендон, Келли, Стив, Дилан, Донна, Андре и другие.

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Со времени выхода последней серии прошло более 20 лет, а "Беверли-Хиллз 90210" и до сих пор киноманы пересматривают. Молодые актеры, которые стали звездами после сериала, очень изменились. Сайт "24" решил поностальгировать по любимой истории и показать, как популярные актеры выглядят сейчас.

Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)

Дженни Гарт (Келли Тейлор)

Тори Спеллінг (Донна Мартин)

Люк Перри (Дилан МакКей)

Джейсон Пристлі (Брендон Волш)

Ян Зиринг (Стив Сандерс)

Браян Остин Грін (Девид Силвер)

Габриэль Картерис (Андреа Закерман)

Тиффани-Амбер Тиссен (Валери Мелоун)

Фото – Getty Images

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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