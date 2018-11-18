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      Как выявить анорексию: физические и эмоциональные симптомы

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      Как выявить анорексию
      Как выявить анорексию / recoveryranch.com

      Анорексия – это болезнь, которая характеризуется резким снижением веса. Как и большинство неврологических расстройств, анорексия развивается постепенно, следовательно, на ранних этапах ее можно остановить.

      Если вы обнаружили большинство перечисленных симптомов у себя или близкого человека, нужно срочно обратиться к терапевту, пишет lifehacker.

      Читайте также: Анорексия: из-за чего возникает страшный недуг

      Физические симптомы анорексии:

      • потеря в весе ;
      • слабость, быстрая утомляемость;
      • бессонница;
      • частые головокружения, вплоть до потери сознания;
      • ломкость и выпадение волос;
      • сухость кожи;
      • ногти голубого цвета, часто с белыми крапинками;
      • участились запоры и боли в животе;
      • прекращение менструации у девушек;
      • нетерпимость к холоду;
      • пониженное кровяное давление;
      • разрушение зубов из-за регулярных попыток вызвать рвоту.

      Фізичні симптоми анорексії
      Физические симптомы анорексии

      Также есть эмоциональные и поведенческие симптомы анорексии:

      1. Человек постоянно пропускает приемы пищи, аргументируя тем, что у него нет желания есть.

      2. Слишком строгий контроль калорий. Рацион составляют преимущественно обезжиренные или низкокалорийные продукты.

      3. Ложь о количестве съеденной пищи.

      4. Человек также может испытывать такие симптомы как подавленное настроение, раздражительность, теряется интерес к сексу.

      5. Недовольство собственной внешностью, жалобы на лишний вес или невозможность от него избавиться.

      Незадоволення власною зовнішністю
      Неудовлетворенность собственной внешностью

      6. Стремление разделить порцию пищи с кем-то.

      7. Желание носить мешковатую или многослойную одежду, чтобы скрыть недостатки фигуры.

      8. Страх перед тем, как стать на весы в общественном месте (в спортзале, на приеме у врача).

      Страх перед тим, як стати на ваги в громадському місці
      Страх перед тем, как стать на весы в общественном месте

      9. Отказ от еды в общественных местах, поскольку в кафе и ресторанах сложно проконтролировать калорийность пищи. Кроме того, не так просто вызвать рвоту, если человек подсел на этот способ избавления от "лишних" калорий.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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