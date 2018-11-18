Как выявить анорексию: физические и эмоциональные симптомы
Анорексия – это болезнь, которая характеризуется резким снижением веса. Как и большинство неврологических расстройств, анорексия развивается постепенно, следовательно, на ранних этапах ее можно остановить.
Если вы обнаружили большинство перечисленных симптомов у себя или близкого человека, нужно срочно обратиться к терапевту, пишет lifehacker.
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Физические симптомы анорексии:
• потеря в весе ;
• слабость, быстрая утомляемость;
• бессонница;
• частые головокружения, вплоть до потери сознания;
• ломкость и выпадение волос;
• сухость кожи;
• ногти голубого цвета, часто с белыми крапинками;
• участились запоры и боли в животе;
• прекращение менструации у девушек;
• нетерпимость к холоду;
• пониженное кровяное давление;
• разрушение зубов из-за регулярных попыток вызвать рвоту.
Физические симптомы анорексии
Также есть эмоциональные и поведенческие симптомы анорексии:
1. Человек постоянно пропускает приемы пищи, аргументируя тем, что у него нет желания есть.
2. Слишком строгий контроль калорий. Рацион составляют преимущественно обезжиренные или низкокалорийные продукты.
3. Ложь о количестве съеденной пищи.
4. Человек также может испытывать такие симптомы как подавленное настроение, раздражительность, теряется интерес к сексу.
5. Недовольство собственной внешностью, жалобы на лишний вес или невозможность от него избавиться.
Неудовлетворенность собственной внешностью
6. Стремление разделить порцию пищи с кем-то.
7. Желание носить мешковатую или многослойную одежду, чтобы скрыть недостатки фигуры.
8. Страх перед тем, как стать на весы в общественном месте (в спортзале, на приеме у врача).
Страх перед тем, как стать на весы в общественном месте
9. Отказ от еды в общественных местах, поскольку в кафе и ресторанах сложно проконтролировать калорийность пищи. Кроме того, не так просто вызвать рвоту, если человек подсел на этот способ избавления от "лишних" калорий.
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