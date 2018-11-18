Как выявить анорексию: физические и эмоциональные симптомы

Анорексия – это болезнь, которая характеризуется резким снижением веса. Как и большинство неврологических расстройств, анорексия развивается постепенно, следовательно, на ранних этапах ее можно остановить.

Если вы обнаружили большинство перечисленных симптомов у себя или близкого человека, нужно срочно обратиться к терапевту, пишет lifehacker.

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Физические симптомы анорексии:

• потеря в весе ;

• слабость, быстрая утомляемость;

• бессонница;

• частые головокружения, вплоть до потери сознания;

• ломкость и выпадение волос;

• сухость кожи;

• ногти голубого цвета, часто с белыми крапинками;

• участились запоры и боли в животе;

• прекращение менструации у девушек;

• нетерпимость к холоду;

• пониженное кровяное давление;

• разрушение зубов из-за регулярных попыток вызвать рвоту.



Физические симптомы анорексии

Также есть эмоциональные и поведенческие симптомы анорексии:

1. Человек постоянно пропускает приемы пищи, аргументируя тем, что у него нет желания есть.

2. Слишком строгий контроль калорий. Рацион составляют преимущественно обезжиренные или низкокалорийные продукты.

3. Ложь о количестве съеденной пищи.

4. Человек также может испытывать такие симптомы как подавленное настроение, раздражительность, теряется интерес к сексу.

5. Недовольство собственной внешностью, жалобы на лишний вес или невозможность от него избавиться.



Неудовлетворенность собственной внешностью

6. Стремление разделить порцию пищи с кем-то.

7. Желание носить мешковатую или многослойную одежду, чтобы скрыть недостатки фигуры.

8. Страх перед тем, как стать на весы в общественном месте (в спортзале, на приеме у врача).



Страх перед тем, как стать на весы в общественном месте

9. Отказ от еды в общественных местах, поскольку в кафе и ресторанах сложно проконтролировать калорийность пищи. Кроме того, не так просто вызвать рвоту, если человек подсел на этот способ избавления от "лишних" калорий.

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