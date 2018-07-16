Как выявить депрессию у ребенка: основные симптомы

Детская депрессия отличается от просто "плохого настроения" и ежедневных эмоциональных вспышек, которые часто наблюдаются в жизни малыша.

Педиатр Александр Сивоболов назвал основные симптомы депрессии, пишет MedOboz.

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Ребенку больше не нравятся вещи, с которыми он любил раньше играть, малыш становится раздраженным, печальным и постоянно плачет. Он мало спит ночью или много днем, меняется вес, пищевое поведение.

При депрессии ребенок часто плачет

Ребенок отказывается проводить время с родными и друзьями, не выполняет повседневные дела.

У него появляется ощущение чувства собственной ненужности или вины, таким образом, формируется низкая самооценка.

Малышу трудно сконцентрировать внимание на чем-то, принять решение. Признаком депрессии может быть низкая школьная успеваемость, ощущение боли, когда на самом деле ее нет.

Ребенок чувствует боль, хотя на самом деле его нет

Ребенка посещают мысли о смерти и суициде.

Врач отметил, что не всегда эти симптомы могут свидетельствовать о депрессии, но если большинство состояний подходят – то на это стоит безусловно обратить внимание родителям.

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