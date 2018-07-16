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Как выявить депрессию у ребенка: основные симптомы

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Как выявить депрессию у ребенка
Как выявить депрессию у ребенка / Facebook

Детская депрессия отличается от просто "плохого настроения" и ежедневных эмоциональных вспышек, которые часто наблюдаются в жизни малыша.

Педиатр Александр Сивоболов назвал основные симптомы депрессии, пишет MedOboz.

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Ребенку больше не нравятся вещи, с которыми он любил раньше играть, малыш становится раздраженным, печальным и постоянно плачет. Он мало спит ночью или много днем, меняется вес, пищевое поведение.

При депресії дитина часто плаче

При депрессии ребенок часто плачет

Ребенок отказывается проводить время с родными и друзьями, не выполняет повседневные дела.

У него появляется ощущение чувства собственной ненужности или вины, таким образом, формируется низкая самооценка.

Малышу трудно сконцентрировать внимание на чем-то, принять решение. Признаком депрессии может быть низкая школьная успеваемость, ощущение боли, когда на самом деле ее нет.

Дитина відчуває біль, хоча насправід його немає

Ребенок чувствует боль, хотя на самом деле его нет

Ребенка посещают мысли о смерти и суициде.

Врач отметил, что не всегда эти симптомы могут свидетельствовать о депрессии, но если большинство состояний подходят – то на это стоит безусловно обратить внимание родителям.

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Теги: Здоровье Дети Психология Депрессия
Источник: 24 Канал
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