Как выявить мужа-манипулятора: самые распространенные техники

Во время первого знакомства женщины не всегда могут определить – манипулятор тот или иной мужчина или нет.

Сначала он ярко ухаживает, обещает золотые горы, а потом оказывается, что все это иллюзии, пишет ТСН.

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Мужчине-манипулятору нужно с помощью женщины доказывать, что он лучший. Психолог Анна Пилипюк считает, что такие лица крутят женами так, как им удобно, манипулируют людьми ради собственного удовольствия.

Техника "ближе – дальше"

Сначала он внезапно исчезает, не отвечает на телефонные звонки, не пишет. При этом держит женщину в напряженности 24 часа в сутки.



Как выявить мужа-манипулятора

Техника "унижения"

Мужчина намеренно подчеркивает недостатки в женщине – одежда, социальный статус, внешность. Манипулятор также беспощадно сравнивает вас с другими женщинами.

Техника "угроза конфликта"

Если женщина сделает что-то не так, как сказал человек, то сразу начинается скандал. В следующий раз, чтобы избежать ссоры, она будет думать, все ли сделала правильно.



Мужчины-манипуляторы часто устраивают скандалы

Техніка "вмов мене"

Мужчина ничего не хочет – на выходные поехать в горы, отправиться за границу или пойти поужинать в ресторан. Цель манипулятора проста: держать женщину в напряженности и получить желаемое.

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