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Как выявить раннюю менопаузу: основные признаки

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Основные симптомы ранней менопаузы
Основные симптомы ранней менопаузы / academylaserclinics.com.au

Менопауза – неизбежный этап в жизни каждой женщины. Поэтому важно вовремя заметить признаки ранней или преждевременной менопаузы.

По статистике менопауза начинается у женщин в промежутке от 40 и 58 лет, пишет Cosmo. Ранней считается менопауза (климакс), которая появилась в 40-45 годах.

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Ранняя менопауза смущает тех женщин, которые хотели завести детей после 40 лет.

Основні симптоми ранньої менопаузи
Основные симптомы ранней менопаузы

Начало климакса в молодом возрасте говорит о том, что в организме произошел сбой и он запустил, по сути, процессы старения. Врачи связывают ее с различными наследственными заболеваниями, перенесенными гинекологическими и эндокринными болезнями, операциями.

Раннюю менопаузу медики связывают с курением, стрессами, острыми и хроническими состояниями, жесткими диетами.

Основные симптомы ранней менопаузы:

– "Приливы" (когда внезапно бросает в жар);

– ночная потливость;

– проблемы со сном;

– ломкость костей;

– изменения настроения;

– вагинальная сухость.

Проблеми зі сном свідчать про ранній клімакс
Проблемы со сном свидетельствуют о раннем климаксе

При этих признаках стоит обратиться к гинекологу для установления точного диагноза и методов лечения.

Что такое менопауза?Это прекращение у женщин менструации, которое сопровождается замедленным обменом веществ, уменьшением выработки гормонов в женском организме, на фоне этого кожа начинает быстрее стареть и возникают болезни.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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