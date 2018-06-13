Как выявить сотрясение мозга у ребенка: симптомы

Сотрясение головного мозга возникает чаще всего при травмах или вследствие падения. Во время этого внутри черепа происходят резкие движения, которые вызывают патологические изменения.

В результате падения могут произойти изменения в физико-химических процессах, повреждение клеток или незначительное смещение тканей головного мозга, пишет МОЗ.

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При сотрясении мозга ребенок выглядит озадаченным или рассеянным, он забывает правила игры, неуверенно двигается. При этом он может потерять сознание.

Чаще всего ребенок жалуется на головную боль, тошноту и рвоту, у него может нарушиться равновесие, он выглядит вялым и слабым.

Обычно такие симптомы проявляются сразу после падения или травмы. А уже через час ребенок может не вспомнить, что произошло и почему он упал или разбился.

К слову, чувство головокружения может быть симптомом опасного процесса разрушения психики. Медики убеждены, что такие симптомы могут говорить о ее психическом расстройстве.

Что такое сотрясение головного мозга?

Это внезапное нарушение функции головного мозга, наступающее непосредственно после травмы головы и не связанное с сосудистыми повреждениями.

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