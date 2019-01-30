Как выявить варикоз: симптомы сосудистого заболевания
Варикозное расширение вен – это распространенное заболевание, при котором неравномерно расширяются вены, меняется их длина, форма. Этим недугом страдает большая часть населения планеты.
Руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвал основные симптомы варикоза.
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Он отмечает, что в группе риска находятся те, кто имеет наследственную предрасположенность к развитию слабости венозной стенки, врожденное недоразвитие одного из видов соединительной ткани (коллагена). При наличии болезни стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.
– горячая пульсирующая боль;
– ночные судороги и зуд в мышцах;
– боли при ходьбе;
2. Отеки в ногах.
3. Чувство распирания и тяжести в ногах.
4. Изменения кожи.
5. Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп, с мешкоподобными, цилиндрическими или смешанными расширениями.
6. Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).
Варикоз на начальных стадиях можно перепутать с усталостью
Варикоз коварен тем, что в начале протекает незаметно. Тяжесть в ногах и утомляемость большинство людей принимают за обычную усталость.
Варикоз опасен своими осложнениями, которые возникают в 95% случаях. Это – появление различных дерматитов и аллергических реакций, трофические язвы, которые очень плохо заживают, а в отдельных случаях даже вызывают обильное кровотечение из вен. Однако самым серьезным следствием варикоза являются тромбофлебит или образование тромбов.
При возникновении такого осложнения может произойти тромбоэмболия легочной артерии, которая может привести к смерти. Поэтому варикоз – это серьезный фактор риска при любом оперативном вмешательстве.
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