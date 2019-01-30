09:02
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Как выявить варикоз: симптомы сосудистого заболевания

      29 Читати новину українською
      Симптомы варикоза
      Симптомы варикоза / adayroi.com

      Варикозное расширение вен – это распространенное заболевание, при котором неравномерно расширяются вены, меняется их длина, форма. Этим недугом страдает большая часть населения планеты.

      Руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвал основные симптомы варикоза.

      Читайте также: Варикоз: симптомы, профилактика и лечение

      Он отмечает, что в группе риска находятся те, кто имеет наследственную предрасположенность к развитию слабости венозной стенки, врожденное недоразвитие одного из видов соединительной ткани (коллагена). При наличии болезни стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.

       
      Варикозное расширение вен – симптомы
      1. Боль.
      – горячая пульсирующая боль;
      – ночные судороги и зуд в мышцах;
      – боли при ходьбе;
      2. Отеки в ногах.
      3. Чувство распирания и тяжести в ногах.
      4. Изменения кожи.
      5. Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп, с мешкоподобными, цилиндрическими или смешанными расширениями.
      6. Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).

      Варикоз на початкових стадіях може переплутати з втомою
      Варикоз на начальных стадиях можно перепутать с усталостью

      Варикоз коварен тем, что в начале протекает незаметно. Тяжесть в ногах и утомляемость большинство людей принимают за обычную усталость.

       
      Врач
      “Со временем возникают сосудистые звездочки и мелкие расширенные сосуды на коже. И только потом появляются главные признаки варикоза – вздутые и расширенные вены. Но даже в таком случае многие думают, что это хоть и некрасиво, но ничего страшного нет. И очень сильно ошибаются”.

      Варикоз опасен своими осложнениями, которые возникают в 95% случаях. Это – появление различных дерматитов и аллергических реакций, трофические язвы, которые очень плохо заживают, а в отдельных случаях даже вызывают обильное кровотечение из вен. Однако самым серьезным следствием варикоза являются тромбофлебит или образование тромбов.

      При возникновении такого осложнения может произойти тромбоэмболия легочной артерии, которая может привести к смерти. Поэтому варикоз – это серьезный фактор риска при любом оперативном вмешательстве.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: Здоровье 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 1236
      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      сегодня , 08:05 Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      288
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 572
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 января , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 5240
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      29 января , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      257
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук