Как выявить варикоз: симптомы сосудистого заболевания

Варикозное расширение вен – это распространенное заболевание, при котором неравномерно расширяются вены, меняется их длина, форма. Этим недугом страдает большая часть населения планеты.

Руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвал основные симптомы варикоза.

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Он отмечает, что в группе риска находятся те, кто имеет наследственную предрасположенность к развитию слабости венозной стенки, врожденное недоразвитие одного из видов соединительной ткани (коллагена). При наличии болезни стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.

Варикозное расширение вен – симптомы 1. Боль.

– горячая пульсирующая боль;

– ночные судороги и зуд в мышцах;

– боли при ходьбе;

2. Отеки в ногах.

3. Чувство распирания и тяжести в ногах.

4. Изменения кожи.

5. Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп, с мешкоподобными, цилиндрическими или смешанными расширениями.

6. Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).



Варикоз на начальных стадиях можно перепутать с усталостью

Варикоз коварен тем, что в начале протекает незаметно. Тяжесть в ногах и утомляемость большинство людей принимают за обычную усталость.

Врач “Со временем возникают сосудистые звездочки и мелкие расширенные сосуды на коже. И только потом появляются главные признаки варикоза – вздутые и расширенные вены. Но даже в таком случае многие думают, что это хоть и некрасиво, но ничего страшного нет. И очень сильно ошибаются”.

Варикоз опасен своими осложнениями, которые возникают в 95% случаях. Это – появление различных дерматитов и аллергических реакций, трофические язвы, которые очень плохо заживают, а в отдельных случаях даже вызывают обильное кровотечение из вен. Однако самым серьезным следствием варикоза являются тромбофлебит или образование тромбов.

При возникновении такого осложнения может произойти тромбоэмболия легочной артерии, которая может привести к смерти. Поэтому варикоз – это серьезный фактор риска при любом оперативном вмешательстве.

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