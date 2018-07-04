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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Как выявить воспаление легких у ребенка: основные симптомы

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Основные симптомы пневмонии
Основные симптомы пневмонии / obatnanoteknologi.com

Пневмония или воспаление легких у ребенка развивается чрезвычайно стремительно, поэтому не всегда врач может заметить ранние симптомы этой болезни.

Поэтому мамам необходимо особенно тщательно следить за состоянием здоровьем малыша, пишет ТСН.

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Основным симптомом воспаления легких является кашель. Чтобы знать точно, что это пневмония, у ребенка должны быть такие признаки:

– у малыша пропал аппетит, он стал вялым;

– частое дыхание, возникает одышка;

– ребенок дышит с напряжением, поскольку в процессе принимает участие дополнительная мускулатура;

– появление синевы вокруг губ, бледная кожа;

– высокая температура, которая стабильно держится;

– ярко-красная щечка, которая, возможно, свидетельствует о воспалении соответствующего легкого;

– признаки ОРВИ как симптом вирусной пневмонии.

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Теги: Дети Лечение Здоровье Здоровая жизнь Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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