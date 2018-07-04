Как выявить воспаление легких у ребенка: основные симптомы
Пневмония или воспаление легких у ребенка развивается чрезвычайно стремительно, поэтому не всегда врач может заметить ранние симптомы этой болезни.
Поэтому мамам необходимо особенно тщательно следить за состоянием здоровьем малыша, пишет ТСН.
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Основным симптомом воспаления легких является кашель. Чтобы знать точно, что это пневмония, у ребенка должны быть такие признаки:
– у малыша пропал аппетит, он стал вялым;
– частое дыхание, возникает одышка;
– ребенок дышит с напряжением, поскольку в процессе принимает участие дополнительная мускулатура;
– появление синевы вокруг губ, бледная кожа;
– высокая температура, которая стабильно держится;
– ярко-красная щечка, которая, возможно, свидетельствует о воспалении соответствующего легкого;
– признаки ОРВИ как симптом вирусной пневмонии.
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