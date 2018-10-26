Как выйти замуж за принца и не испортить себе жизнь: интервью с психологом

Эксклюзивное интервью о том, как получить максимум пользы от желания выйти замуж за принца и как правильно читать сказки себе и детям с психологом Марией Фабричевой.

Мария Фабричева – психолог и семейный консультант-медиатор, кандидат в транзактные аналитики в области психотерапии, специалист по сказкотерапии.

В первой части своего интервью 24 каналу она рассказала о том, как взрослым нужно читать сказки, чтобы действительно чему-то научиться, поделилась секретами успешного общения с детьми и объяснила, почему не нужно стремиться повторять сказочные сценарии.

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О принцах и свадьбах

Многие девушки с детства мечтают выйти замуж за принца. Хотя в сказках, особенно – в восточных, принцы – это достаточно нервные молодые люди, которые создают возлюбленным массу проблем. Почему у нас всем так нужны принцы?

Все так. Принцы – это, чаще всего, инфантильные мальчики, которые выросли во дворце, на всем готовом. Воспитывать их начинают, как правило, очень поздно, когда видят, что ребенок упущен и из этого получился кошмар – принц разбалован и капризен. Тогда король с королевой понимают, что нужно что-то делать. Кроме как женить его и отдать в хорошие руки, им в голову больше ничего не приходит. Или какая-то ведьма принца заколдовывает, чтобы какая-то женщина его спасла и расколдовала.

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Зачем нужны принцы? Потому что правду мало кто знает. Принц кажется благородным мальчиком, из хорошей семьи, с хорошим достатком. Это такая проекция – если я буду рядом с принцем, то буду принцессой, тогда у меня отпадут все мировые проблемы.

Это – не так?

Это психологическая игра.

Родители принца внушают, что их мальчик – самый лучший, он прекрасно получается на портретах, поэтому хорошей девочке должно быть за счастье его забрать! Они же не раскрывают всех карт. Получится же плохой пиар, если они скажут: "Дорогие принцессы, кто готов взять ответственность за нашего инфантильного принца? Мы будем вам благодарны и даже будем платить вам деньги, за то, что вы будете терпеть его ближайшие 20 лет!".

Это был бы прикольный контракт и я даже уверена, кто-то бы согласился на принца и на честных условиях. Но вслух всем предлагается жизнь во дворце, счастье, сказка и свадьба.

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Поэтому сказки часто заканчиваются на свадьбах?

Да. Потом начинаются драмы, столкновения с реальностью, неготовность принца нести ответственность за семью и шок у принцессы. Потому что принцы же не меняются волшебным образом после свадьбы.

Много девушек прогорают вот на этом желании принца, который оказывается не тем, кого хотелось?

Очень!

Как с этого вырваться?

Думать. Воспитание девочки у нас культурально разительно отличается от воспитания мальчиков. По абсолютно не сказочным причинам. Долгое время мужчины подвергались условному истреблению – они уходили в армию, на войну, их угоняли в рабство, брали в плен… Женщинам, как матерям,в голову не приходила другая идея, кроме как схоронить своих сыновей в подполье, делать их них условно больных, инфантильных и ни что не способных. Больного хлопчика никто никуда не заберет. В этом виделся выход. Вот в таком условно "больном" и инфантильном состоянии – все, лишь бы остался дома – мальчиков матери передавали под крыло женам.

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Девочек с детства приучали, что нужно много уметь. До сих пор женщины могут справляться как с условно женской, так и с условно мужской работой. Изначально девочек готовили, что даже если повезет выйти замуж, то муж будет или полный инфантил, которого мамочка оберегала, или на войне сгинет. Поэтому, как ни крути, делать придется все самой. Это передавалось из поколения в поколение. Это повторялось исторически: одна война переходила в другую, бунт сменял бунт, революция переходила в революцию.

О сказках и замужестве

Как это стыковалось с установкой "За мужем – как за каменной стеной"?

Думаю, это больше звучит как пожелание. Если вдруг тебе повезет – будешь за мужем, как за каменной стеной. Это установка на выбор мужчины статусного и старшего. Эта пословица относится не к молодым принцам, а к их отцам-королям. За ними действительно девочка будет как за каменной стеной.

Женщин мало учили думать. Учили либо больше делать и быть хорошей хозяйкой, либо быть за каменной стеной и молиться на мужа, который сам за нее все сделает. В этом – большая драма. Потому что только женщина, способная к аналитике, готовая учиться, даже находясь за каменной спиной, и перенимать от мужа какие-то умения и навыки, способна после кончины пожилого супруга успешно вести хозяйство и бизнес. В противном случае, ее ждет крах.

А истории, как у Наталки Полтавки, например? Вот я просто пытаюсь вспомнить украинские сюжеты, и там, наоборот, девушка…

Там девушка резкая, дерзкая, проявляет волю и бунтует – она сбегает, выходит замуж за любимого. Или она убегает в обрыв, вопреки воле родителей. Тоже трагический сюжет. То есть, в женских историях слишком много надрыва. Не могу вспомнить ни одной истории, в которой бы мужчина бросался со скалы, чтобы не жениться на нелюбимой женщине. Вот такая картина воспитания получается: вечные страдашки.

То есть, девочкам нужно с детства объяснять, как важно думать?

Да. Кстати, мальчикам это тоже не помешает.

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О том, как научить ребенка думать

И как этому учить?

Читать с детьми сказки, не делая из этих историй шаблон. Не нужно говорить, что эта сказка – хороший сценарий жизни для тебя. Читать и анализировать сказки, спрашивать у ребенка, как ему эта история? Спрашивать, что ребенок видит в этой истории? Спрашивать, кто из героев ребенку больше нравится, и не падать обморок, если ребенку нравится стрела, которую выпустил главный герой. Дети исследуют мир. Сегодня им нравится Конек-Горбунок, завтра – принц, послезавтра – Чебурашка. Это – нормально.

Важно не навязывать детям шаблоны кто должен быть плохим, кто должен быть хорошим, кто должен победить.

Многие дети плачут, когда убивают драконов. Многие сочувствуют коту Тому, которого гоняют все – и другие коты, и собаки, и мышь. Вот Баба Яга – она хорошая или плохая? Женщина строгая и авторитетная, к ней приходят за помощью. Сами приходят. Нам все время преподносят, что она злая. Когнитивный диссонанс: если она такая злая, то почему к ней все идут то за советом, то за яйцом с иглой, то за волшебным клубочком? Я бы тоже разозлилась, если бы меня все время дергали – подсказку подскажи, желание исполни, клубочек дай – а потом рассказывали всем, какая я злая.

Об отношениях мужчин и женщин

Что еще важно детям показывать в сказках?

Во-первых, не мешать им видеть в сказках то, что они в них видят. Во-вторых. Самое важное в сказке – это финал. Нужно играться с финалами сказок. Спрашивать, чем еще могла закончиться сказка, какие еще варианты финала могли быть или что дальше происходило с героями? Это очень расширяет границы мышления. Потому что тогда появляются варианты выбора.

Если мы говорим про сферу отношений, у нас каждый второй сценарий утыкается в свадьбу. Одни от этой свадьбы бегут. Их пугает не брак и сама свадьба, а сценарий, при котором на свадьбе все заканчивается. Люди неосознанно делают так, что на свадьбе заканчиваются отношения, чувства, понимание. Другие, наоборот, к свадьбе стремятся, потому что им кажется, что вот сейчас начнется свадьба и все будет – а что будет никто не задумывается. Когда ребенок с детства готов думать и знает, что есть разные варианты окончания сказок, он будет смотреть на мир и житейские ситуации с разным вектором. Будет готов сам делать выбор и думать, что будет, а если седлать не вот так, а иначе.

В сказках так часто бывает, что когда принца предупреждают: не сжигай волшебную шкурку, не снимай с принцессы бусики, не трогай одежду, принц делает ровно наоборот и с этого начинаются проблемы. Зачем вот эти поступки наперекор?

По классической сказкотерапии, это – сюжет с двумя ритмами, когда две истории сплетаются в одной. Первая – до сожженной шкурки. История про романтику, отношения и легкое мировоззрение розовых очков. Вторая – это история после первого скандала. Женщина предупреждает, что вот так с ней поступать нельзя. Нельзя сжигать шкурку, нарушать ее границы, нельзя все время лежать на диване и пить пиво 24 часа в сутки, нельзя ее обижать. Но мужчина думает: "Да ну ладно! Ну что тут такого?".

Когда такое отношение накапливается – женщина психует, получается скандал, появляется еще один мужчина. И принц думает: "Как так? В смысле – ушла?". Тогда принц начинает думать, какие подвиги нужно совершить, чтобы вернуть любимую.

О сказках для взрослых

Как взрослым правильно читать сказки?

Не считать, что это есть сценарий. Не считать, что это – энциклопедия. Задавать вопросы. Искать объяснения. Мы же – взрослые. Мы же можем спросить, почему так? Когда ребенку читаешь сказку, у него возникает 350 и больше вопросов: а почему так, а зачем это, а почему у этого динозавра такой хвост, а у этого – рога?

Проблема "взрослых" родителей в том, что они не знают ответов на все эти вопросы. Они начинают искать ответы в своих шаблонах, потому что их внутреннему ребенку стыдно признаться в незнании. Так мы поколение за поколением впихиваем в детей шаблоны.

Как разорвать этот круг?

Сказать: "Слушай, как хороший вопрос! Я не знаю. Давай подумаем вместе". Не знать – не преступление. Хуже, когда человеку стыдно признаться в незнании и он подтягивает шаблон, отвечая: "Потому что так устроен мир". Это – не ответ. Потому что так надо – тоже не ответ. Нужно слушать детей – они выдают очень крутые мысли!

Нужно разрешить себе признать разнообразие мира. Тогда будет больше выбора, больше вариантов решений. Сказка – это символы. Символы можно шифровать вечно, как Тору. Сказка – это привет от разных поколений. Она несет в себе множество всего. Попробуйте для самого себя прочитать сказку и разложить ее на символы и ассоциации. Расшифровывайте!

О вкусняшках и внутреннем ребенке

Чем нужно баловать своего внутреннего ребенка?

Вкусняшками! Вспомните, чего вы хотели в детстве. Что-то конкретное: велосипед, хомяк, собака, кукла. Спросите себя, говорили ли вы когда-нибудь кому-нибудь об этом желании? Если нет – то почему? Если да – то кому? Как отреагировали родители на это желание? Сразу исполнили? Сказали, что вам этого не нужно? Сказали, что нет денег? Сказали, что это все – потом? Когда увидите свои ответы – задайте себе следующий вопрос: "А как дело обстоит сейчас?". Получили ли вы желаемое или все еще "потом"? Вот на этом упражнении можно построить все свое баловство со своим внутренним ребенком.

Часто люди думают, что это – глупость. Но эти вопросы важно закрывать. Нужно пойти в магазин и купить себе куклу Барби. Вы поиграитесь с ней день, а потом подарите племяннице. Но вы закроете этот вопрос для своего внутреннего ребенка. Нужно съесть мороженку. Медленно, смакуя, чувствуя вкус. С удовольствием и медленно выпить чай, который любите. Маленькие, неважные для взрослых мелочи – это и есть мир внутреннего ребенка. Под этими мелочами могут лежать эмоции и времяпровождение, ощущение праздника или внимание. Очень часто во взрослой жизни задачу вот этого баловства мелочами мы перекладываем на других. А они нам отвечают: "Потом, подожди".

Зачем нужно баловать внутреннего ребенка?

Потому что в нем живет спонтанность, креативность и жизненная энергия. Ни в одном другом эго-состоянии этого найти нельзя. Ребенок просыпается утром, подбегает к окну, распахивает шторы и говорит: "Вау! Зима!!!". Взрослый просыпается утром, смотрит в окно и говорит: "Ой, бл…".

Родители могут заставить ребенка полюбить школу?

Заставить – нет. Заангажировать, рассказать, что там может быть интересно и объяснить, почему он туда ходит – да. Ребенок имеет право не любить школу на самом-то деле. Любить он может маму, папу и кота. Но не школу. Ребенок не может любить школу, когда он теряет смысл, когда он для себя не понимает, почему и зачем он туда ходит. Чем больше для ребенка в этом смысла – тем ему интереснее.

По-честному, мы любили школу за то, что могли там общаться со своими ровесниками. Если любимых одноклассников в школе не было, день становился пасмурным и грустным. Нам же особо не объясняли, что ходим мы в школу, чтобы расширять свой кругозор, иметь возможность дискутировать и общаться. Нам говорили, что мы ходим в школу, потому что так надо. Иногда это заканчивалось большими драмами. Поэтому важно учить и себя, и детей видеть смыслы своих действий.

Мы часто пытаемся, не слыша, что мы провалились в детское состояние, решать очень взрослые вопросы. Когда перед важным собранием коленки начинают труситься от того, что сейчас приедет самый главный и страшный начальник – это проснулся внутренний ребенок. Нужно закрыть глаза, мысленно отправить этого ребенка гулять в зоопарк. Вот прямо представить, как он там гуляет. А потом – вспомнить, сколько вам лет по паспорту. Вспомнить, насколько вы опытны. Сразу тело становится больше, дыхание – глубже, и мозг работает лучше. Сразу приходит понимание, что самый главный начальник – не такой уж и страшный и вы уже можете говорить с ним на равных. Очень интересно играться с внутренними эго-состояниями, знать, какими бывают эти проявления внутреннего ребенка, внутреннего родителя и что мы от них получаем.

То есть, нужно уметь слушать себя?

Да. Нужно знать, чему ты сам научился в детстве, чему тебя научили родители – это вот тот взрослый, который есть сейчас. Тогда можно понимать, какие привычки, черты характера и реакции сегодня уместны и работают, а какие – можно с благодарностью отложить на антресольки сознания. Уметь подружить между собой внутреннего ребенка и родителя – вот это уже магия.

Получается, говорить с собой – это нормально?

Абсолютно! Это и есть внутренний диалог. Есть такая психотерапевтическая шутка. Знаете, чем отличается внутренний диалог здорового человека от внутреннего диалога человека с душевным расстройством? Во внутреннем диалоге здорового человека все свои.

Продолжение интервью с Марией Фабричевой читайте в ближайшее время