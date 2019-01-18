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      Как выполнить обряд на Крещение и не навредить здоровью: правила поведения в ледяной воде

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      19 января православные восточного обряда празднуют Крещение. Они верят, что вода в этот день приобретает целебные свойства, а те смельчаки, которые нырнут в прорубь, будут здоровыми весь год.

      В столице уже обустроили 12 локаций, где желающие смогут искупаться, а перед тем – послушать литургию. Накануне праздника киевские спасатели решили напомнить украинцам о правилах поведения в ледяной воде.

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      Работники ГСЧС объяснили, что перед погружением нужно подготовить полотенце и теплые, сухие вещи. А еще – обязательно сделать зарядку, чтобы разогреть тело, а после купания выпить теплый напиток. И ни в коем случае не употреблять алкоголь: ни перед погружением, ни после него.

      Обязательно нужно знать свое здоровье: не рискуйте, если есть какие-то противопоказания,
      – отметил старший водолаз ГСЧС Сергей.

      Если в воде человеку стало плохо и она чувствует, что не сможет сам вернуться к берегу, надо подать знак тем, кто поблизости. Вытащив пострадавшего на берег, нужно срочно позвать спасателей или врачей.

      ДСНС Київ
      Спасатели продемонстрировали, как следует оказывать помощь

      Пока их нет, завернуть человека в теплые вещи, напоить чаем и следить за состоянием самочувствия. Если пострадавший без сознания, не дышит, или у него отсутствует пульс, необходимо немедленно оказать медицинскую помощь.

      Пенсионерка Татьяна рассказала, что на плохое самочувствие уже давно не жалуется: в течение 12 лет ежегодно купается в ледяной воде. Но даже она не рекомендует погружаться в ледяную воду без подготовки.

      Купання на Водохреща
      Пенсионерка Татьяна купается в ледяной воде при любых погодных условиях

      Чтобы праздник прошел без происшествий, купаться нужно только в специально отведенных для этого местах, где обустроены пункты спасения, отметили спасатели.

      Напомним, ранее столичные спасатели дали важные советы о том, как спасти человека из-под льда.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Киева
      Источник: 24 канал
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