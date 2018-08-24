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Как вырос товарообмен между Украиной и США в течение года: Порошенко назвал цифру

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Рост товарооборота между Украиной и США на 70% в течение одного года
Рост товарооборота между Украиной и США на 70% в течение одного года / Фото из открытых источников

Результатом экономического сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки стал рост товарооборота на 70% в течение одного года.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

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Порошенко заявил, что Украина и США работают над расширением экономического сотрудничества.

Экономическое сотрудничество позволяет уже сегодня сделать определенные итоги. Наш товарооборот только за это короткое время, за чуть больше года, вырос на 70%. Ни одна страна мира не демонстрирует такого роста,
– сообщил президент Украины.

Он добавил, что рост товарооборота является результатом его договоренностей в Белом доме.

"Это и американский уголь на украинском станциях, это и американское ядерное топливо, это и инвестиции в строительство завода по ядерным хранилищам. Это и американские аграрные инвестиции", – подчеркнул Порошенко.

Теги: Новости Украины Новости США Петр Порошенко Экспорт імпорт
Источник: 24 канал
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