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Как взбодриться утром без кофе: нестандартный способ

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Как взбодриться утром без кофе
Как взбодриться утром без кофе / 4mama.ua

Быстрая ходьба по лестнице тонизирует организм человека лучше любого кофеина

Об этом заявили ученые, которые провели эксперимент со студентами, которые спят в среднем не более 6,5 часов в сутки и жалуются на хроническое недосыпание, передает Uga.

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Одна группа добровольцев принимала таблетки с кофеином и плацебо, пила содовую, а другую группу просили 10 минут с незначительной скоростью подниматься по лестнице, проходя таким образом до 30 этажей.

via GIPHY

Ученые заметили, что кофеин и плацебо не показали ни одного заметного эффекта на участниках первой группы.

Что же касается подъема по лестнице, то они значительно повышают запас энергии и придают гораздо больше сил. Ощущение прилива сил оказалось значительно сильнее прием 50 мг кофеина,
– заявил профессор университета Джорджии Патрик О'Коннор.

Ходьба по лестнице также повысила у студентов мотивацию к работе и придала больше энергии.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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