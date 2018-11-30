08:43
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Как за 15 минут справиться со стрессом и улучшить настроение

      16 Читати новину українською
      Как за 15 минут справиться со стрессом
      Как за 15 минут справиться со стрессом / unsplash.com

      Стресс и плохое настроение испытывал практически каждый человек. Особенно это заметно зимой. Для того, чтобы снять напряжение и справиться с плохим настроением, нужно пойти на кратковременную пробежку.

      Об этом пишет спортивный редактор Ирина Баранская, ссылаясь на исследование ученых, которое опубликовано в журнале Acta Psychologica.

      Читайте также: Чем полезна каллиграфия: неожиданные свойства

      Ученые отмечают, что короткая пробежка в легком темпе поднимает настроение, улучшает внимание и концентрацию лучше, чем медитация.

      Эксперимент, в котором принял участие 101 студент, состоял из двух когнитивных тестов: подшкалы Vigor-Activity профиля эмоционального состояния, которая оценивает уровни воспринятой энергии, и теста на зрительно-моторную координацию, который оценивает навыки обработки.

      После чего ученые разделили студентов на две группы, одна бегала в течение 15 минут, другая же занималась такими упражнениями, как медитация, управление образами, глубокое дыхание и релаксация.

      via GIPHY

      Участники по окончанию упражнений снова прошли когнитивные тесты. Первая группа прошла тесты на 2 балла больше, чем вторая группа.

      Студенты, которые бегали, на 8 секунд быстрее справились на обеих частях теста на зрительно-моторную координацию.

      Ученые объясняют это тем, что улучшение когнитивных способностей вызвал всплеск энергии. Так, 15-минутная пробежка способна улучшить настроение и уменьшить напряжение в зависимости от времени суток.

      Вывод исследователей: 15-минутный бег уменьшает стресс и борется с плохим настроением.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Здоровье исследования Стресс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      сегодня , 08:00 Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      Ірина Шиба 73
      Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації і чи могло бути інакше
      сегодня , 07:02 Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації і чи могло бути інакше
      Віталій Дейнега 262
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Военное положение в Украине: что оно означает
      29 ноября , 22:44 Военное положение в Украине: что оно означает
      Олена Капустян 1 94239
      Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      29 ноября , 21:22 Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      Яніна Ткачук 45242
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук