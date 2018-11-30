Как за 15 минут справиться со стрессом и улучшить настроение

Стресс и плохое настроение испытывал практически каждый человек. Особенно это заметно зимой. Для того, чтобы снять напряжение и справиться с плохим настроением, нужно пойти на кратковременную пробежку.

Об этом пишет спортивный редактор Ирина Баранская, ссылаясь на исследование ученых, которое опубликовано в журнале Acta Psychologica.

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Ученые отмечают, что короткая пробежка в легком темпе поднимает настроение, улучшает внимание и концентрацию лучше, чем медитация.

Эксперимент, в котором принял участие 101 студент, состоял из двух когнитивных тестов: подшкалы Vigor-Activity профиля эмоционального состояния, которая оценивает уровни воспринятой энергии, и теста на зрительно-моторную координацию, который оценивает навыки обработки.

После чего ученые разделили студентов на две группы, одна бегала в течение 15 минут, другая же занималась такими упражнениями, как медитация, управление образами, глубокое дыхание и релаксация.

Участники по окончанию упражнений снова прошли когнитивные тесты. Первая группа прошла тесты на 2 балла больше, чем вторая группа.

Студенты, которые бегали, на 8 секунд быстрее справились на обеих частях теста на зрительно-моторную координацию.

Ученые объясняют это тем, что улучшение когнитивных способностей вызвал всплеск энергии. Так, 15-минутная пробежка способна улучшить настроение и уменьшить напряжение в зависимости от времени суток.

Вывод исследователей: 15-минутный бег уменьшает стресс и борется с плохим настроением.

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