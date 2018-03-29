14:14
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Как за четыре года резко сократилось число россиян, которые посещают Украину: цифра

285 Читати новину українською
Количество россиян, желающих посетить Украину, сократилось
Количество россиян, желающих посетить Украину, сократилось

С момента начала аннексии Крыма и оккупации Донбасса количество россиян, которые въехали в Украину в 2017 году, сократилось в четыре раза, по сравнению с 2013 годос.

Число россиян, посетивших Украину с деловыми визитами, в 2017 году сократилось более чем в 10 раз по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности РФ, сообщает "Известия". В 2013 году деловые поездки в Украину осуществили свыше 92 тысячи россиян. В 2017-м с деловыми визитами в Украине побывали уже меньше 9 тысяч человек.

Читайте также: Больше всего пассажиров из Украины в Россию ездят поездами со Львова

В то же время, что касается частных поездок, то в 2013 году 9 миллионов граждан Российской Федерации посетили Украину. В 2017-м эта цифра сократилась в четыре раза – до 2,3 миллиона человек.

По данным ФСБ, значительно снизился и турпоток из РФ. Если в 2013 году в Украине побывало более 400 тысяч российских туристов, то в прошлом году Украину выбрали для путешествия только 68 человек.

На постоянное место жительства в Украину в 2013 году перебрались 25 граждан РФ, а в 2017-м – ни одного.

Стоит отметить, что в этих данных отсутствует информация относительно российских военных, которые попали на территорию Украины на оккупированном Донбассе, а также россиян, которые перебрались в оккупированный Крым.

Напомним, что с 1 января 2018 года для россиян изменилась процедура пересечения украинской границы. Кроме того граждане России должны будут заранее по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении осуществить поездку.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук