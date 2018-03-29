Как за четыре года резко сократилось число россиян, которые посещают Украину: цифра

С момента начала аннексии Крыма и оккупации Донбасса количество россиян, которые въехали в Украину в 2017 году, сократилось в четыре раза, по сравнению с 2013 годос.

Число россиян, посетивших Украину с деловыми визитами, в 2017 году сократилось более чем в 10 раз по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности РФ, сообщает "Известия". В 2013 году деловые поездки в Украину осуществили свыше 92 тысячи россиян. В 2017-м с деловыми визитами в Украине побывали уже меньше 9 тысяч человек.

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В то же время, что касается частных поездок, то в 2013 году 9 миллионов граждан Российской Федерации посетили Украину. В 2017-м эта цифра сократилась в четыре раза – до 2,3 миллиона человек.

По данным ФСБ, значительно снизился и турпоток из РФ. Если в 2013 году в Украине побывало более 400 тысяч российских туристов, то в прошлом году Украину выбрали для путешествия только 68 человек.

На постоянное место жительства в Украину в 2013 году перебрались 25 граждан РФ, а в 2017-м – ни одного.

Стоит отметить, что в этих данных отсутствует информация относительно российских военных, которые попали на территорию Украины на оккупированном Донбассе, а также россиян, которые перебрались в оккупированный Крым.

Напомним, что с 1 января 2018 года для россиян изменилась процедура пересечения украинской границы. Кроме того граждане России должны будут заранее по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении осуществить поездку.