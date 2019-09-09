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      Как за лето изменились цены на жилье в пригороде Киева

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      Цены на квартиры в новостройках пригорода Киева
      Цены на квартиры в новостройках пригорода Киева / Коллаж 24 канала

      Что надо знать о ценах на квартиры в новостройках Киева в начале осени 2019 и какую тенденцию демонстрировал первичный рынок возле столицы в течение летних месяцев.

      По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.uа по итогам августа 2019 средняя цена квадратного метра в новостройках пригорода Киева была на уровне 13 500 гривен.

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      Где самое дешевое жилье возле Киева?

      В жилых комплексах, которые расположены на расстоянии до 5 километров от столицы, средняя стоимость квадрата в последний месяц лета несколько упала – до 13 900 грн/м2 по сравнению с 14 000 грн/м2 в июле.

      В новостройках, расположенных на расстоянии 5-10 километров от столицы, квартиры подешевели на 0,76% по сравнению с июлем – до 13 100 грн/м2.

      В ЖК, которые строят за 10-20 километров от Киева, квартиры наоборот подорожали по сравнению с предыдущим месяцем – до 12 900 грн/м2.

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      Средняя цена квадратного метра в пригороде Киева в августе 2019 / Данные: ЛУН.uа

      По итогам лета стоимость жилья в новостройках пригорода Киева увеличилась более чем на 2,2%, зато киевское первичное жилье снизилось в цене почти на 4%,
      – отметила эксперт по рынку недвижимости столицы Виктория Берещак.

      Наибольшим спросом пользуются комплексы с максимально развитой инфраструктурой, с рекреационными зонами или эко-трендами.

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      Что влияет на цены на квартиры в пригороде?

      Специалист отмечает, что сравнивая цены на квартиры в ЖК пригорода, стоит учитывать, что в каждом комплексе происходит ценообразование по своим уникальным параметрам.

      Когда даже на рынке средняя цена практически не меняется, то в отдельном комплексе может происходить повышение цен в связи с большей степенью готовности или увеличением платежеспособного спроса конкретного проекта, а также из-за объективных факторов, например, таких как подорожание стройматериалов, рабочей силы, проектных работ и т. п,
      – отметила эксперт.

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      Деловой сезон на рынке недвижимости пригорода Киева только начинается и говорить о "толпах" у отделов продаж не приходится.

      По словам эксперта, на сегодня ситуацию, которая наблюдается на первичном рынке недвижимости пригорода Киева, можно охарактеризовать как "абсолютная перестрахвока" со стороны покупателя и со стороны застройщиков.

      Сравните, какими были цены на квартиры в новостройках Киева по итогам лета.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Первичный рынок недвижимости Новости Киева Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Покупка недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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