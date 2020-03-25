Как задерживали экс-главу МИД Кожару: появилось видео
Полиция 25 марта задержала главу МИД Януковича Леонида Кожару. Его подозревают в умышленном убийстве бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого в конце февраля.
Правоохранители также обнародовали детали убийства, сообщает пресс-служба Киевской полиции.
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Следователи установили, что в доме в тот день находилось три человека: супруги Кожары и их гость – Старицкий. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами на кухне произошла ссора, которая переросла в драку.
Впоследствии Кожара пошел в спальню, взял пистолет и, вернувшись на кухню, выстрелил в Старицкого.
Смотрите видео задержания Кожара:
Убийство Старицкого: основное
- 21 февраля Сергея Старицкого нашли метрвым в селе Чайки Киевской области в здании бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары. Сначала выдвигали версию самоубийства.
- В то же время родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Силовики получили данные, дающие основания полагать, что Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.
- Сам Леонид Кожара и его жена до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.
Кто такой Сергей Старицкий?Он родился в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.
Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".