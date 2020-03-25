Как задерживали экс-главу МИД Кожару: появилось видео

Полиция 25 марта задержала главу МИД Януковича Леонида Кожару. Его подозревают в умышленном убийстве бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого в конце февраля.

Правоохранители также обнародовали детали убийства, сообщает пресс-служба Киевской полиции.

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Следователи установили, что в доме в тот день находилось три человека: супруги Кожары и их гость – Старицкий. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами на кухне произошла ссора, которая переросла в драку.

Впоследствии Кожара пошел в спальню, взял пистолет и, вернувшись на кухню, выстрелил в Старицкого.

Смотрите видео задержания Кожара:

Убийство Старицкого: основное

21 февраля Сергея Старицкого нашли метрвым в селе Чайки Киевской области в здании бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары. Сначала выдвигали версию самоубийства.

В то же время родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Силовики получили данные, дающие основания полагать, что Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Сам Леонид Кожара и его жена до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Кто такой Сергей Старицкий?Он родился в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.



Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".